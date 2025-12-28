"Відмова коштує життів": у Бундестазі зробили різку заяву щодо передачі Україні ракет Taurus

Taurus / © Associated Press

Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур, який представляє партію “Зелених”, закликав уряд Німеччини припинити вагання та надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

В інтерв'ю для n-tv політик наголосив, що сама лише дипломатична підтримка не зупинить агресію, а зволікання з передачею озброєння призводить до нових жертв.

Окрему увагу Нуріпур приділив Фрідріху Мерцу, зазначивши, що претензії на лідерство в країні мають підкріплюватися конкретними рішеннями. Він нагадав, що раніше, перебуваючи в опозиції, політик активно виступав за надання стратегічного озброєння Україні.

“Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Тепер він має дотриматися того, що справедливо вимагав у опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus”, – заявив віцепрезидент Бундестагу.

Омід Нуріпур переконаний, що відмова у постачанні крилатих ракет безпосередньо впливає на безпеку цивільного населення та стабільність на фронті. Він зауважив, що Європейський Союз має знайти дієвіші інструменти впливу на Москву, ніж звичайні телефонні переговори.

“Недостатньо просто підтримувати українського президента у телефонних розмовах. ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Лише він може негайно покласти край цій жахливій війні. Без тиску Росія не змінить своєї поведінки”, – підкреслив політик.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні дві обіцяні системи ППО Patriot та дев’яту систему IRIS-T.