Відмова Пекіна від участі в Саміті миру: МЗС Китаю розкритикувало підготовку заходу

Підготовка Саміту миру не відповідає запитам Китаю, що ускладнює його участь у заході.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що відмова Пекіна від участі у Глобальному саміті миру в Швейцарії пов'язана з тим, що запланований захід не відповідає його очікуванням

Про це пише Reuters.

"Підготовка зустрічі, як і раніше, далеко не відповідає запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю", – заявила Мао Нін на черговому брифінгу.

Вона зауважила, що Китай завжди наполягав, що міжнародна мирна конференція повинна бути схвалена як Росією, так і Україною. У Китаї вважають, що "сторони конфлікту" повинні брати рівну участь у саміті, "щоб усі мирні пропозиції обговорювалися на справедливій і рівній основі".

"Інакше Китаю буде важко відігравати істотну роль у відновленні миру", – наголосила речниця МЗС.

Представник посольства України в Пекіні прокоментував відмову Китаю від участі у Саміті миру. Він заявив, що українській стороні "дуже шкода", що Пекін не схотів скористатися можливістю і представити свою позицію на платформі заходу

Нагадаємо, відмова Пекіна від участі у Саміті миру в Швейцарії пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. Адже серед умов для участі Китаю було визнання заходу як Україною, так і Росією.

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