Відмова Шольца передати Taurus Україні призвела до розпаду коаліції: Лінднер зробив заяву

Урядова коаліція в Німеччині розпалася після звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який звинуватив канцлера Олафа Шольца у блокуванні військової підтримки України.

Про це повідомило видання Berliner Zeitung.

За словами Лінднера, розвалу коаліції передувала дискусія щодо 3 мільярдів євро, які Шольц пропонував виділити для України. Міністр, посилаючись на важкий стан бюджету, запропонував альтернативу: передати Києву високоточні крилаті ракети Taurus. Однак канцлер відмовився від цієї ідеї та натомість звільнив Лінднера.

"Нашій країні потрібен уряд, який не тільки обіймає посаду, але й може діяти. Правильним для нашої країни був би негайний вотум довіри і нові вибори. У демократії ніхто не повинен боятися виборців", - заявив колишній міністр фінансів Німеччини.

Нагадаємо, Німеччині загрожують дострокові вибори через відставку міністра фінансів.

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