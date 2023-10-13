Великі втрати росіян під Авдіївкою і ядерні навічання НАТО: головні новини ночі 13 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 13 жовтня 2023 року:
- Лідер республіканців відмовився висувати свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників Читати далі –>
- У Парижі розігнали пропалестинський мітинг Читати далі –>
- США не готові до ядерного виклику з боку Росії та Китаю — звіт Конгресу Читати далі –>
- Росія не зробила висновків і втрачає велику кількість техніки під Авдіївкою - ISW Читати далі –>
- НАТО наступного тижня проведе масштабні ядерні навчання Читати далі –>
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