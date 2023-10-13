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Великі втрати росіян під Авдіївкою і ядерні навічання НАТО: головні новини ночі 13 жовтня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1890
Час на прочитання
1 хв
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Великі втрати росіян під Авдіївкою і ядерні навічання НАТО: головні новини ночі 13 жовтня 2023 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 13 жовтня 2023 року:

  • Лідер республіканців відмовився висувати свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників Читати далі –>
  • У Парижі розігнали пропалестинський мітинг Читати далі –>
  • США не готові до ядерного виклику з боку Росії та Китаю — звіт Конгресу Читати далі –>
  • Росія не зробила висновків і втрачає велику кількість техніки під Авдіївкою - ISW Читати далі –>
  • НАТО наступного тижня проведе масштабні ядерні навчання Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1890
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