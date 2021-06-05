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Відмова від компенсацій за збитий літак МАУ і поява Кім Чен Ина. П'ять новин, які ви могли проспати

Відмова від компенсацій за збитий літак МАУ і поява Кім Чен Ина. П'ять новин, які ви могли проспати

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Україна відкинула односторонню пропозицію Ірану сплатити 150 тисяч доларів компенсації за кожного загиблого на облавку збитого над Тегераном в січні минулого року українського Боїнга. Читати далі –>
  • Колегіальна рада Національного агентства з санітарного нагляду Бразилії Anvisa схвалила ввезення і екстрене використання російської вакцини від COVID-19 Sputnik V. Читати далі –>
  • Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин в суботу, 5 червня, вперше за місяць з'явився на публіці. Читати далі –>
  • Компанія Facebook призупинила дію акаунтів колишнього президента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі та в Instagram до 7 січня 2023 року. Читати далі –>
  • У США зафіксували збільшення госпіталізацій, пов'язаних із COVID-19, серед підлітків у ​​віці від 12 до 17 років. Читати далі –>