Відмова від підтримки України дорого коштуватиме наступним поколінням європейців — Боррель

Він зазначив, що ЄС має підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним.

Євросоюз повинен продовжувати надавати Україні фінансову, економічну, гуманітарну та військову допомогу, яка допомагає вистояти в агресії проти Росії.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Під час пленарного засідання Європейського парламенту у Брюсселі, в ході слухань щодо підсумків російських президентських "виборів", він заявив, що. Якщо Євросоюз припинить надавати допомогу Україні зараз, то це може багато коштувати наступним поколінням.

"Якщо не підтримувати Україну та дозволити їй впасти під тиском російської агресії, це буде для нас набагато більш коштовним, як і для наступних поколінь. Оскільки Росія перетвориться на більшу загрозу для нашої безпеки й свободи", - заявив він.

Боррель також зазначив, що ЄС має підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним, з використанням всіх спроможностей, які має, — як у фінансовому, так і у військовому вимірі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Боррель пропонує віддати 90% доходів від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України.

Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС прокоментували "вибори" Путіна на окупованих українських територіях.

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