Відмова від польотів до Москви: авіакомпанії відреагували на попередження України

Іноземні авіакомпанії скасовують десятки рейсів до РФ / Архівне фото / © Lenta.ru

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У середу, 2 вересня, іноземні авіакомпанії масово скасували десятки запланованих міжнародних рейсів до російської столиці та у зворотному напрямку. Така різка зміна в розкладі московських аеропортів відбулася на тлі офіційних попереджень української влади щодо високої небезпеки цивільних польотів над територією країни-агресорки.

Про це повідомляє російський інформаційний ресурс «Агентство».

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Масове скасування рейсів до Москви

Загалом іноземні перевізники скасували одразу 27 рейсів до російської столиці, причому найбільше скасувань припало на компанію Pegasus. Цей турецький перевізник відмовився від шести вильотів до Внуково та стільки ж у — зворотному напрямку, зберігши в розкладі лише два рейси.

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Компанія Turkish Airlines скасувала по два рейси між Стамбулом і Внуковом, а також фіксувалися відміни рейсів від Flydubai та Nesma Airlines. Водночас вірменська «Ширак Авіа» відмовилася від усіх чотирьох запланованих польотів, а Kuwait Airways і Somon Air скасували свої вильоти з Домодєдова.

Причини та реакція авіакомпаній

Офіційні представники авіакомпанії Pegasus пояснили раптові скасування нічних рейсів винятково технічними та оперативними причинами. Своєю чергою Turkish Airlines заявила, що зміни розкладу пов’язані з заміною літаків і не мають жодного стосунку до повідомлень про ризики польотів.

Попри такі офіційні заяви туристичні експерти напряму пов’язують значну частину відмін із запровадженням плану «Ковер» у московських аеропортах через загрозу ударних безпілотників. У пасажирських чатах клієнти скасованих рейсів скаржилися, що представники турецької сторони прямо вказували на заборону вильотів через незрозумілу безпекову ситуацію.

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Напередодні масових скасувань польотів Володимир Зеленський офіційно заявив, що через бойові дії російський повітряний простір перетворюється на зону підвищеної небезпеки для міжнародної цивільної авіації. Він наголосив, що українська армія не загрожує пасажирським літакам, проте міжнародним компаніям треба зважати на регулярну присутність ударних дронів у небі РФ.

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Глава держави закликав кожну авіакомпанію і страховика усвідомити масштаб загроз, підкресливши, що мета такого попередження полягає в недопущенні загибелі невинних людей. Відповідні профільні інституції вже почали готувати офіційні дані про небезпеку в ключових російських містах для передавання їх західним урядам.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що наша держава офіційно звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) з закликом повністю уникати російського повітряного простору. Очільник дипломатичного відомства акцентував, що Москва свідомо нехтує ризиками, які виникли внаслідок її ж збройної агресії.

Українська сторона прагне запобігти випадковим інцидентам у небі, навіть якщо російська влада відмовляється брати на себе відповідальність за інформування перевізників. Міністр також підкреслив, що такі попередження є частиною законного права України на самооборону згідно зі статутом ООН.

Реагуючи на заяви українського керівництва, російський диктатор Володимир Путін істерично назвав погрози Зеленського авіакомпаніям відкритою заявкою на державний тероризм. Під час пресконференції в Бішкеку очільник Кремля пообіцяв знайти гідну відповідь у разі виникнення будь-яких авіаційних катастроф над територією РФ.

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Крім того, російський лідер видав чергову пропагандистську тезу про те, що Київ нібито сам продовжує просити про відновлення переговорів. Він цинічно додав, що Москва принципово не збирається проводити жодні особисті зустрічі чи домовлятися з терористами.

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