Відмовила в оральному сексі: в Росії підліток шантажував школярку інтимними відео

Хлопець виклав у Мережу відео за участі дівчинки.

В російському регіоні Якутія підліток шантажував ученицю шостого класу її інтимними відео, які злив у Мережу.

Так юнак вирішив помститися школярці, повідомляє Telegram-канал Shot.

Зазначається, що близько місяця тому шестикласниця гуляла з учнями восьмого класу. Вони дійшли до покинутої будівлі. Там один з хлопців почав до неї чіплятися, а інший усе фільмував на телефон. Після цього дівчинку попередили: якщо комусь розповість про інцидет, то відео потрапить в Інтернет.

Утім, зрештую, у Мережу воно потрапило. У такий спосіб юнак вирішив помститися школярці, бо вона відмовила йому в оральному сексі. Так, про скоєне дізналися, зокрема, й батьки дівчинки. Вони написали заяву до поліції.

Своєю чергою, школярку перевели на домашнє навчання, бо боїться відвідувати школу. Крім того, з нею працює психолог. За словами дівчинки, вона не мала статевого зв'язку із підлітком. Мовляв, вони просто спілкувалися.

Як повідомлялося, співробітники Слідчого комітету Росії розпочали пошук авторів відео, на яке потрапили "елементи одностатевого статевого акту" біля Могили Невідомого Солдата поряд із Кремлем. У діях дівчат, що цілувалися на тлі Вічного вогню, російські правоохоронці розгледіли “осквернення символів військової слави Росії”, за яке передбачено кримінальну відповідальність.

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