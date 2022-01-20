"Відмовилася дружити": у Пакистані молоду дівчину засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp

"Відмовилася дружити": у Пакистані молоду дівчину засудили до смертної кари за повідомлення у WhatsApp

Дівчина нібито розповсюджувала в Мережі карикатури на святих пророків та насміхалася з них.

Суд у Пакистані засудив дівчину до страти за нібито кіберзлочинність та богохульські повідомлення, які вона надсилала через WhatsApp і Facebook.

Про це пише The Guardian.

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Як повідомляється, у 2019 році 26-річна Аніка Атік у мобільній грі познайомилася з молодиком. Далі пара почала листуватися через меседжер WhatsApp.

Та після цього хлопець звинуватив дівчину в тому, що вона нібито відправляла йому блюзнірські карикатури на святих пророків, насміхалася з них та поширювала це у своєму Facebook.

Внаслідок цього, дівчину звинуватили в тому, що вона "свідомо і навмисно оскверняє священних праведників і ображає релігійні переконання мусульман".

Воночас Атік, заявила, що вона є віруючою мусульманкою, і відкинула всі звинувачення. Крім того, під час судового розгляду дівчина повідомила, що, на її думку, обвинувач навмисно втягнув її до релігійної дискусії, аби зібрати проти неї докази та "помститися" за те, що вона відмовилася з ним дружити.

Втім суд визнав 26 річну Атік винною і засудив її 20 років позбавлення волі та повішення.

Слід зазначити, що Пакистан є ісламською державою, де діють одні з найсуворіших у світі законів про богохульство. В країні регулярно виносять смертні вироки. Хоча фактичних розстрілів чи повішень не вчиняють, засуджені проводять у в'язниці все життя.

Нагадаємо, наймолодшою людиною, яку звинуватили у богохульстві в Пакистані, став 8-річний хлопчик з індуїстської родини. Тепер уся сім’я хлопчика переховується.