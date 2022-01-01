Відмовили гальма: чоловікові за смертельну ДТП дали 110 років в'язниці

Водій фургона не зміг загальмувати і влетів у авто, які потрапили у затор.

У США суд засудив до 110 років за ґратами 26-річного водія вантажівки Рохель Агілера-Медероса, який потрапив у смертельну аварію, в якій загинуло 4 людей. Після розголосу справи понад 5 мільйонів людей підписали петицію з проханням пом'якшити покарання.

Про це повідомляє CNN.

ДТП сталася ще у квітні 2019 року. Агілера-Медерос їхав за кермом напівпричепа з пиломатеріалами. За словами водія, у нього відмовили гальма, а за словами очевидців, він намагався з'їхати на узбіччя, але влетів в кілька автівок, які стояли у заторі.

Всього в аварії зіткнулися 28 машин: 24 легковики та 4 вантажівки. Кілька автівок спалахнули. В результаті ДТП загинули 4 людини та ще кілька отримали травми.

Сам водій серйозно не постраждав. Після затримання він заявляв про зламані гальма та співпрацював зі слідством.

У жовтні 2021 року суд призначив йому 110 років ув'язнення.

На судовому засіданні чоловік перепросив у родин загиблих. Він також співпрацював зі слідством. Раніше обвинувачений не потрапляв у поле зору поліції, а в його крові після ДТП не виявили ані наркотиків, ані алкоголю.

Суд заявив, що мав призначити такий вирок.

За чоловіка вступилася громадськість, зокрема, й знаменитості, і понад 5 мільйонів людей підписали петицію з проханням пом'якшити вирок.

Губернатор Колорадо Джаред Поліс оголосив помилування. Тепер Агілера-Медерос має відбути у в'язниці 10 років і матиме право на умовно-дострокове звільнення 30 грудня 2026 року.

“Хоча ви - невинні, ваш вирок є непропорційним порівняно з багатьма іншими ув'язненими в нашій системі кримінального правосуддя, які вчинили навмисні чи насильницькі злочини”, - заявив губернатор.

Нагадаємо, що у Києві засудили 20-річного хлопця, який через ревнощі жорстоко вбив 18-річну дівчину та переховувався у Полтаві. Молодика засудили до 13 років позбавлення волі.

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