Відмовили нирки: у Мережі стверджують, що Кадиров перебуває при смерті, а його син підігріває чутки

Глава Чечні не з'являється на публіці вже декілька днів.

У ЗМІ з'явилася інформація, що у глави Чечні Рамзана Кадирова погіршилося здоров'я. Мовляв, проблеми з нирками.

Джерела кажуть, що під час візиту до Дагестана Володимир Путін відвідував Кадирова і віддав розпорядження про організацію медичної допомоги.

Таку інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив також чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).

"Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає", – написав він.

Водночас чеченський опозиціонер не виключає ймовірності летального результату для Кадирова.

"Не виключено, що це його останні дні", – пише він.

Абдурахманов також звернув увагу на те, що Кадиров не був присутній на нещодавній селекторній нараді у диктатора Володимира Путіна з главами Північно-Кавказьких республік.Абу-Саддам Шишані також додав, що Рамзан Кадиров не з’явився перед камерами і не привітав зі святом Ід аль-Адха.

"Замість Рамзана виступив його племінник Хамзат Кадиров, заявивши, що дядько перебуває у відрядженні в Москві і доручив йому привітати народ від свого імені. Напевно, Кадиров зовсім поганий і не може показатися перед людьми. Не виключено, що Кадиров перебуває на лікуванні в ЦКЛ Управління справами президента РФ", – резюмував чеченський опозиціонер.

Нагадаємо, кілька місяців тому видання Bild писало, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Так стверджував колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні. Також, за їх інформацією, раніше Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки не довіряє московським лікарям.

Лікар Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова. Саме тому глава Чечні не зміг бути присутнім на виступі Путіна в Москві 21 лютого.

Напередодні Адам Кадиров (син глави Чечні - ред.) розмістив у соцмережах повідомлення про те, що просить, щоб його батька "беріг Всевишній".

Читайте також: