Відмовились воювати в Україні: у Росії суд покарав 115 членів "Росгвардії"

Відмовились воювати в Україні: у Росії суд покарав 115 членів "Росгвардії"

У Росії 115 службовців "Росгвардії" відмовились воювати в Україні.

Нальчикський гарнізонний військовий суд у Кабардино-Балкарії РФ визнав їх винним та звільнив від проходження служби.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Росгвардійців звинуватили у невиконанні наказу та за рішенням суду звільнили зі служби. За даними суду країни-окупантки, росіяни відмовились брати участь у так званій "спецоперації" та повернулись у місця постійної дислокації.

"У судовому засіданні було досліджено відповідні накази про залучення позивачів до виконання службового завдання, складені щодо них протоколи про грубі дисциплінарні провини та інші необхідні документи, а також допитані як свідки посадові особи Росгвардії", - зазначили в суді держави-агресорки.

Це рішення ще можна оскаржити в іншій інстанції суду.

Нагадаємо, спецпризначенці "Росгвардії" потрапили в полон і приголомшують зізнаннями.

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