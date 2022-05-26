Відмовились воювати в Україні: у Росії суд покарав 115 членів "Росгвардії"

У Росії 115 службовців "Росгвардії" відмовились воювати в Україні.
Нальчикський гарнізонний військовий суд у Кабардино-Балкарії РФ визнав їх винним та звільнив від проходження служби.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Росгвардійців звинуватили у невиконанні наказу та за рішенням суду звільнили зі служби. За даними суду країни-окупантки, росіяни відмовились брати участь у так званій "спецоперації" та повернулись у місця постійної дислокації.
"У судовому засіданні було досліджено відповідні накази про залучення позивачів до виконання службового завдання, складені щодо них протоколи про грубі дисциплінарні провини та інші необхідні документи, а також допитані як свідки посадові особи Росгвардії", - зазначили в суді держави-агресорки.
Це рішення ще можна оскаржити в іншій інстанції суду.
Нагадаємо, спецпризначенці "Росгвардії" потрапили в полон і приголомшують зізнаннями.
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