Відмовляться виконувати накази: джерела у РФ виказали умову, за якої може початися бунт проти Путіна

У Росії можуть статися істотні зміни лише після важкої поразки Путіна в Україні. "Відповідальні політики" можуть відмовитись виконувати накази диктатора РФ, який може розглядатися як загроза стабільності Росії.

Про це заявила британська журналістка Кетрін Белтон, яка багато років була кореспонденткою Financial Times у Москві.

Журналістка стверджує, що досі підтримує регулярні контакти із представниками російської політичної та бізнес-еліти, зв'язуючись з ними у зашифрованому вигляді за допомогою Messenger, тож переконана, що бунт проти Путіна може виникнути лише в еліті, бо пересічні росіяни залякані.

"Мої інформатори зараз говорять про Путіна так, як я ніколи раніше не чула. Війна зруйнувала діяльність еліт, їхнє накопичене десятиліттями багатство, їхній вплив. Мої джерела бачать, що Росія стала ізгоєм у світі, вона ізольована. РФ стала другою Північною Кореєю, з більшою ядерною зброєю. Московська еліта говорить про можливу заміну Путіна, про можливих наступників", - сказала вона.

На питання про можливих наступників Путіна Белтон згадала секретаря Ради Безпеки РФ Миколу Патрушева. Белтон вважає, що хоч нині він є найближчим союзником Путіна, але у довгостроковій перспективі Патрушев хоче, щоб його син Дмитро сів у президентське крісло.

На її думку, російським елітам потрібен "хтось більш примирливий щодо Заходу".

"Лише перемога в Україні може забезпечити Росії відповідний статус на міжнародній арені", - висловився Белтон.

Водночас, журналістка вважає, що Путін не здасться і буде боротися доти, доки "є тінь шансу виграти війну". Тому вона наголосила, що Захід має підтримати Україну сучасною зброєю, кращою, ніж те, що має Росія.

"Поразка Росії потрібна", - підкреслила вона.

Натомість Белтон категорично відкинула можливість перемир'я, оскільки, переконана, що Путін мирно ніколи не віддасть захоплені його військами території.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь заявив, що у Кремлі зараз триває запекла боротьба між двома групами, які хочуть повністю отримати владу. За його словами, Путін уже втратив вплив у Кремлі.

За даними The Washington Post, у Росії представники так званої "еліти" починають говорити про можливу зміну керівництва. Зауважується, що настільки рішучих розмов у РФ не було вже понад 20 років, які править у Росії диктатор Володимир Путін.

Крім того, російське видання The Insider з посиланням на секретний документ заявило також, що у Росії вже почали готуватись до ймовірного державного перевороту. Там заявляють, що "противник може використати проти Федеральної служби охорони гіпноз та релігію".

Російська журналістка Юлія Латиніна вважає, якщо Путін залишиться при владі після поразки у війні з Україною, це стане найгіршим розвитком подій для РФ. Латиніна переконана, що Росія закінчить як Північна Корея, адже Путін останнім часом дедалі частіше наслідує ісламських терористів.

Російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що усунення Путіна ззовні нереальне.

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