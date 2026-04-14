Відмивала мільйони для сина-наркодилера: 90-річну жінку засудили до в’язниці

Наручники

У Південній Кореї суд засудив 90-річну жінку до одного року ув’язнення за допомогу у відмиванні коштів, отриманих від наркоторгівлі.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що літня жінка впродовж 2020–2022 років отримала 386 млн вон (~11,36 млн грн) готівкою, які переказувала на рахунки, які їх надавав син Сонг. Сам Сонг із 2020 року перебуває у в’язниці в Камбоджі після засудження за контрабанду метамфетаміну.

У суді зазначили, що жінка знала про його арешт і могла усвідомлювати незаконне походження коштів. Водночас суд врахував поважний вік обвинуваченої та відсутність попередніх правопорушень, але зазначив, що її дії ускладнювали відстеження незаконних доходів та сприяли поширенню наркотиків.

Також у справі фігурувала донька Сонга, яку судили за отримання незаконних коштів, однак згодом виправдали через брак доказів її обізнаності щодо походження цих грошей.

Наразі правоохоронці Південної Кореї нині намагаються домогтися екстрадиції Сонга.

Нагадаємо, у Львові нагороджений подякою від мера 16-річний школяр отримав вирок за наркоторгівлю. Виносячи вирок підлітку, суд врахував його нагороду за активну громадянську позицію та волонтерську діяльність.