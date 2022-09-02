"Відносини між РФ та Україною останніми роками стали для Горбачова великим ударом" - перекладач генсека

Останній радянський лідер Михайло Горбачов був вражений російським вторгненням в Україну та психологічно пригнічений погіршенням відносин Москви з Києвом останніми роками.

Про це в коментарі Reuters розповів перекладач колишнього генсека Павло Палажченко, який працював із покійним радянським президентом 37 років.

За словами Палажченка, він кілька тижнів тому розмовляв із Горбачовим телефоном і був вражений тим, наскільки він травмований подіями в Україні.

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"Уся еволюція відносин між Росією та Україною останніми роками стала для нього дуже, дуже великим ударом. Це дійсно розчавило його емоційно і психологічно, — сказав перекладач. — У наших з ним розмовах стало цілком очевидно, що він був шокований і спантеличений тим, що відбувається (після російського вторгнення в лютому – ред.) з різних причин. Він не тільки вірив у близькість російського й українського народів, він вважав, що ці дві нації змішалися".

За словами Павла Палажченка, позиція Михайла Горбачова щодо України була складною та суперечливою, бо покійний політик усе ще вірив в ідею Радянського Союзу.

Нагадаємо, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня. Останнього лідера Радянського Союзу не стало у віці 91 року.

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