Відносини між Україною та Британією погіршилися: The Guardian назвала причину

Відносини між Україною та Британією значно погіршилися від моменту приходу до влади лейбористів на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером в липні цього року.

Про це пише The Guardian.

Українська сторона висловлює незадоволення через те, що Британія не надала нові поставки Storm Shadow, що могли б бути використані для ударів по стратегічних цілях в окупованому Криму та на інших територіях, захоплених Росією від 2014 року, а також для оборони від російських військ.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", — сказав The Guardian неназваний український посадовець.

Українські офіційні особи також зазначають, що візит британського прем’єра Кіра Стармера до Києва буде неактуальним без конкретних рішень щодо постачання необхідної зброї.

Видання вважає, що саме питання постачання ракет Storm Shadow є причиною того, чому прем'єр досі не відвідав Україну.

Водночас прем’єр-міністр Великої Британії під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти заявив про "непохитну підтримку" України з боку Великої Британії. Однак, за інформацією з Києва, під час зустрічі не було досягнуто жодних суттєвих результатів, зокрема щодо постачання Storm Shadow.

Серед іншого, Київ також просив Британію зняти обмеження на використання Storm Shadow для атак по цілях на території Росії, однак Лондон не скасував цих обмежень через спротив Вашингтона.

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