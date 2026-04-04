Дональд Трамп та Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера попередили, що його відносини з президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, вже не вдасться відновити.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначає видання, під час великоднього обіду в Білому домі Трамп у зневажливій манері передражнив британського прем’єра, назвавши Велику Британію «не нашим найкращим» союзником.

Цей випад став черговою публічною критикою на адресу Стармера, а також британських авіаносців, після того як Лондон відмовився надати США свої військові бази для перших ударів по Ірану.

Фактично, як пише видання, Трамп висміяв прем’єра за те, що той консультується зі своєю командою з військових питань перед ухваленням рішень.

Після цього інциденту дипломати та політичні діячі заявили, що позиція Стармера була виправданою, однак водночас визнали серйозне погіршення відносин між двома лідерами.

Вони також порадили британському прем’єру активніше розвивати співпрацю з іншими партнерами.

За словами одного з дипломатів, Лондону варто зосередитися на зміцненні зв’язків із Канадою, Австралією та країнами континентальної Європи, оскільки перспективи відновлення відносин із Трампом виглядають примарними.

Водночас інший, уже колишній дипломат, припустив, що ситуацію частково може виправити візит британського монарха до США, а також можливе майбутнє турне принца Вільяма і Кейт.

