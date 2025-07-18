Відновлення "Алькатрасу": скільки коштуватиме ідея Трампа знов відкрити найвідомішу в’язницю США

Відновлення «Алькатрасу» може коштувати мільярди доларів / © bigpicture.ru

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Сміливий задум президента США Дональда Трампа щодо перетворення колишньої в’язниці «Алькатрас» знову на установу суворого режиму з максимальним рівнем безпекита охорони може мати величезну ціну — до 2 мільярдів доларів. Попри критику з боку демократів, Трамп настільки рішуче налаштований на будівництво нової в’язниці на острові Алькатрас, що посадовці вже розробили попередні оцінки вартості та здійснили численні візити на острів.

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела в адміністрації президента.

За словами джерел, генеральний прокурор Пем Бонді та міністр внутрішніх справ Дуг Бергум вже відвідали острів Алькатрас у затоці Сан-Франциско.

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Варіанти та мільярдні кошториси

Хоча остаточного рішення Трамп ще не ухвалив, наразі розглядають три основні варіанти:

Комплекс «супермакс»: вартість понад 2 мільярди доларів. Цей варіант передбачає знесення всіх старих, напівзруйнованих будівель на острові та будівництво супер сучасної в’язниці з нуля.

Зменшена в’язниця: кошторис близько 1 мільярда доларів. Такий проєкт передбачає розташування в’язниці лише на частині острова.

Передавання приватним підрядникам: найменш імовірний варіант, за якого приватні компанії збудують об’єкт та отримають право на керування ним.

Однією з причин, чому найдорожчий варіант врешті решт можуть не обрати, виключно його вартість та тривалість будівництва.

«Нам потрібно набагато більше досліджень, набагато більше конкретики, перш ніж президент ухвалить рішення. Але 2 мільярди доларів можуть бути просто занадто великою сумою для нього», — зазначив один з чиновників.

До того ж, Трамп прагне зробити якомога більше під час свого перебування на посаді.

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Символізм та виклики

«Алькатрас», закритий як в’язниця у 1963 році через високі витрати на утримання та швидке руйнування споруд солоною водою затоки, відомий тим, що у ньому утримували найвідоміших злочинців, включно з Аль Капоне. Ця історія робить його привабливим для Трампа. Адміністрація також висловлює занепокоєння щодо впливу будівництва на популяцію китів у затоці. Додатковим аргументом проти проєкту є скорочення кількості в’язнів у США.

Зацікавленість Трампа в «Алькатрасі» мотивована радше символізмом, ніж необхідністю. «Алькатрас», що часто фігурує у фільмах, займає особливе місце у культурній свідомості як «жорстке місце», і президенту це подобається.

«Коли ми були більш серйозною нацією, в минулі часи, ми без вагань саджали найнебезпечніших злочинців і тримали їх далеко від тих, кому вони могли б нашкодити», — писав Трамп.

Цей підхід відповідає загальній риториці адміністрації щодо мігрантів, яка спрямована на демонстрацію жорстокості, щоб спонукати тих, хто приїхав шукати щастя в США, самостійно залишати країну.

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Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала цей план «найтупішою ініціативою адміністрації Трампа», вказуючи на те, що єдиними інтелектуальними джерелами для цієї ідеї, очевидно, слугували «десятиліття старих, вигаданих голлівудських фільмів».

Однак візити офіційних осіб підкреслили серйозність намірів президента.

«Люди думали, що це жарт… Але президент серйозний. І якщо він серйозний, ми це зробимо», — зазначив інший чиновник адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у Держдепі заявили, що Трамп діятиме агресивно, аби його бачення щодо завершення війни в Україні було реалізоване. За словами речниці Державного департаменту США Теммі Брюс, американський лідер — це людина, яка ухвалить тверді рішення. Наразі Трамп «достатньо прозоро» висловлює свою оцінку ситуації та проявляє терплячість.

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