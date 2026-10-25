Відновлення військової допомоги Україні: перемога демократів на виборах відбере важелі впливу у Трампа

Військова допомога від США / © ТСН.ua

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Демократична партія США може використати перемогу на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада, щоб відновити військову допомогу Україні, яку значною мірою зупинила адміністрація президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

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За оцінками позапартійних аналітиків, демократи мають хороші шанси отримати більшість у Палаті представників і можуть здобути контроль над Сенатом. Це дозволило б їм посилити вплив на зовнішню та оборонну політику США, а також обмежити можливості Білого дому самостійно визначати пріоритети державних витрат.

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Новий пакет допомоги Україні

Після повернення Дональда Трампа до влади США значною мірою припинили пряму фінансову та військову підтримку України, яка протистоїть російському вторгненню. Такий курс викликає невдоволення серед частини американських законодавців, зокрема республіканців, які раніше підтримували допомогу Києву.

Як зазначає Reuters, контроль над однією або обома палатами Конгресу дав би демократам змогу визначати, які законопроєкти виносити на голосування. Це могло б відкрити шлях до схвалення нового пакета допомоги Україні.

Для подолання президентського вето на відповідний законопроєкт знадобилася б підтримка щонайменше двох третин голосів у кожній палаті. Тому перспективи відновлення допомоги залежатимуть не лише від результатів виборів, а й від готовності частини республіканців підтримати ініціативу демократів.

Повноваження Трампа можуть обмежити?

Демократи також мають намір посилити контроль Конгресу над рішеннями президента у сфері оборони та зовнішньої політики. Зокрема, вони критикують Трампа за початок війни проти Ірану без попереднього схвалення законодавців і за рішення щодо скорочення зовнішньої допомоги, раніше затвердженої Конгресом.

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Отримавши контроль над палатами, демократи могли б ініціювати перегляд оборонних витрат, вимагати від представників адміністрації публічних свідчень і намагатися відновити фінансування міжнародних програм.

Окремим предметом суперечок стала політика Трампа щодо Росії. Нещодавні рішення адміністрації про послаблення санкцій проти російського дизельного пального викликали критику з боку законодавців обох партій. Представник Демократичної партії Грегорі Мікс уже вніс двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування плану щодо повернення російського дизеля на світовий ринок.

Нагадаємо, двопартійна група американських законодавців Палати представників і Сенату уже тепер посилює тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа через рішення, які можуть послабити позиції України у війні з Росією. Конгресмени вимагають скасувати послаблення обмежень на імпорт російських енергоносіїв, а також відновити й розширити доступ України до супутникових систем Starlink і військової системи Starshield.

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