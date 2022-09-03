Відновлення Нотр-Даму: у соборі розпочали роботи з реставрації пошкоджених пожежею вітражів

Французькі виробники скла розпочали роботу з очищення та відновлення майже 40 високих вікон.

У Франції розпочалися роботи з очищення та відновлення вітражів Собору Паризької Богоматері, який сильно постраждав від пожежі три роки тому.

Про це пише Reuters.

Більшість вітражів змогли витримати високу температуру і полум'я, але були сильно забруднені димом і пилом, які блокували зовнішнє світло і затемняли кольорову гаму 170-річного скла.

Вісім виробників скла з Франції розпочали кропітку роботу з очищення та відновлення 39 високих вікон у нефі, хорах, трансепті та ризниці середньовічного собору.

Процес очищення скла включає обережне протирання поверхні ватою, змоченою у воді та етанолі, — делікатний і повторюваний процес, спрямований на збирання відкладень без пошкодження вікна.

Собор було закрито на реставрацію, оскільки пожежа у квітні 2019 року знищила його дах, а шпиль упав у склепіння.

Відкрити собор хочуть 2024 року, коли у Франції проходитимуть Олімпійські ігри.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня 2019 року у легендарному паризькому соборі Нотр-Дамі сталася пожежа. Під час займання обвалився 93-метровий шпиль будівлі та вигорів дах. Пам'ятка досі закрита на реконструкцію.

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