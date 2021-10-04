Відновлення зв'язку між КНДР і Південною Кореєю та розлив нафти у США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Транзит газу до Угорщини через територію України увечері відновився. Про це свідчать дані оператора ГТС Угорщини. Читати далі –>
- Корейська Народно-Демократична Республіка вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю. Читати далі –>
- Після відставки Дмитра Разумкова посаду голови Верховної Ради може обійняти його перший заступник Руслан Стефанчук, заявила нардепка з фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Читати далі –>
- У Каліфорнії екстрені служби почали очищати пляжі від одного з найбільш масштабних в історії американського штату розливів нафти. Читати далі –>
- У Швеції художник Ларс Вілкс, відомий своїми карикатурами на пророка Мухаммеда, загинув у дорожньо-транспортній пригоді неподалік міста Маркарид. Читати далі –>