"Відновленню не підлягає": російський відеохостинг Rutube "ліг" та заговорив українською (фото)

Російський відеохостинг Rutube "все". Через масштабну хакерську атаку він не працює вже другу добу, а його власники навіть заговорили українською. За даними росЗМІ, сайт відновленню не підлягає. Однак у компанії стверджують, що їм просто треба більше часу.

Так, 9 травня у Telegram-каналі Rutube звернулися до голови Міністерства цифрової трансформації та очільника української ІТ-армії Михайла Федорова.

"Дякуємо вам за піар, та маємо повідомити, що ми могли б перекладати пости для вас, щоб ви не порушували стиль вашого каналу та не використовували російську мову. Обіцяємо новину про відновлення Rutube передати вам на ексклюзивних правах", - написали росіяни українською.

Rutube заговорив українською/ Скріншот

У свою чергу, Федоров пожартував і назвав кібератаку спеціальною операцією з покращення російської IT-інфраструктури. Він зазначив, що фахівці працюватимуть і далі, поки українською не заговорять у Кремлі.

"А я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение. И если бы за 6 часов до парада не были бы отключены сервера - четыре сервера, я сейчас покажу материнские платы, привез - они бы показали всем этот бред... Ну вы поняли", - написав Федоров.

У Rutube зазначили, що це була найбільша в історії компанії кібератака. Там вважають, що її спланували, щоб завадити трансляції військового параду Путіна 9 травня та святкового салюту.

За даними російських ЗМІ, відеохостинг Rutube "відновленню не підлягає". Джерела в компанії нібито повідомили, що в результаті дій хакерів був "повністю видалений код сайту".

Однак у Rutube стверджують, що інформація про "похмурі прогнози" не відповідає дійсності. Їм просто треба більше часу.

Rutube не працює другу добу/ Скріншот

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Нагадаємо, на головній сторінці пропагандистського "Лента.ру" 9 травня було опубліковано матеріали із критикою російського диктатора Володимира Путіна, який напав на Україну. Публікації, звичайно, швидко були видалені, але їхні скриншоти розлетілися Мережею. Спершу повідомлялося, що пропагандистське видання атакували хакери, потім стало відомо, що це нібито протест співробітників "Ленти".

Хакери повстали проти Путіна і почали персональну війну

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