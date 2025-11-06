Відома блогерка-”Барбі” загадково померла під час інтиму: що сталось

Барбара Янкавскі / © Daily Mail

Реклама

Інфлюенсерка Барбара Янкавскі, яка була відома як «Людська Барбі» через численні пластичні операції, померла у віці 31 року. Трагедія сталась у Бразилії.

Зірка соціальних мереж, яка мала понад 55 000 підписників в Instagram і 344 000 в TikTok, була знайдена мертвою в таунхаусі в Сан-Паулу 2 листопада.

У поліцейському звіті, отриманому CNN Brasil, 51-річний чоловік свідчив владі, що він був з Янкавскі в ніч її смерті, оскільки найняв її для «сексуальних послуг».

Реклама

Він стверджував, що вони обоє вживали заборонені речовини. Чоловік сказав, що він помітив, що Янкавскі не рухається після того, як вона заснула, і викликав швидку допомогу.

Він намагався реанімувати її протягом дев’яти хвилин, перш ніж лікарі прибули на місце події і підтвердили її смерть.

За даними військової поліції штату Сан-Паулу, як повідомляє CNN Brasil, Янкваскі була знайдена в одній білизні, з травмою лівого ока і слідами на спині.

Видання повідомило, що друг жінки пояснив травму обличчя Янкваскі тим, що вона раніше послизнулася і впала.

Реклама

Про блогерку Барбару Янкавскі відомо те, що вона перенесла щонайменше 27 пластичних операцій, які загалом коштували понад 56 000 доларів, щоб мати вигляд ляльки.

Серед них були кілька екстремальних процедур, таких як-от: ліпосакція шиї, живота і ніг, збільшення грудей і сідниць, підтяжка брів і п’ять ринопластик.

Наразі точна причина смерті встановлюється. Триває розслідування.