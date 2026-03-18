Літак / © pexels.com

Реклама

У квітні авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) планує скасувати близько 1000 рейсів через різке зростання вартості авіаційного пального.

Про це повідомило видання The Independent.

Генеральний директор перевізника Анко ван дер Верфф зазначив, що компанія вже змушена скорочувати польоти: у березні скасовують кілька сотень рейсів, однак після Великодня кількість змін суттєво зросте. Очікується, що у квітні обсяг скасувань сягне щонайменше тисячі вильотів.

Реклама

Водночас керівник SAS наголосив, що ці кроки не є радикальними з огляду на масштаб діяльності перевізника. Зокрема, компанія виконує близько 800 рейсів щодня, що еквівалентно понад 5000 рейсів на тиждень.

Основною причиною змін стало стрімке подорожчання авіаційного пального. За словами ван дер Верффа, це створює серйозний фінансовий тиск на всю авіаційну галузь.

«Ціна на авіаційне пальне подвоїлася за десять днів. Хоча ми намагаємося максимально компенсувати зростання витрат, це удар, який безпосередньо вражає авіаційну галузь», — зазначив гендиректор SAS

У компанії також попередили про зростання вартості квитків. У середньому ціни на рейси SAS збільшаться приблизно на 500 шведських крон (приблизно 2360 грн, — Ред.), тоді як трансатлантичні перельоти подорожчають орієнтовно на 2700 крон (приблизно 12740 грн, — Ред.). Водночас пасажирів, які вже придбали квитки, це підвищення не торкнеться.

Реклама

«Ми додаємо певну паливну надбавку з минулого тижня, але як тільки ви забронюєте квиток, укладається контракт, за яким ми літатимемо, і тоді ця ціна застосовується. До травня, червня це також має закінчитися. В іншому випадку це матиме значно більший вплив на світову економіку, а не лише на авіаційну галузь», — зазначив Верфф.

Першочергово скорочення торкнеться напрямків, де існують альтернативні варіанти перельотів у той самий день. У SAS пояснюють, що таким чином намагаються мінімізувати незручності для пасажирів.

Через мінливу ситуацію на Близькому Сході компанія наразі не має повного переліку скасованих рейсів за маршрутами. Водночас пасажирів, яких зачеплять зміни, інформують індивідуально та пропонують перебронювання на інші рейси.

У SAS зазначають, що такі кроки є частиною короткострокової реакції на глобальний ціновий шок, який впливає на європейську авіаційну систему загалом.

Реклама

