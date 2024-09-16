Відоме польське місто пішло під воду: з'явилися страшні кадри наслідків масштабної повені (фото)

За словами місцевих, у місті немає ні води, ні світла, ні зв'язку.

Відоме польське курортне місто Льондек-Здруй, яке біля кордону з Чехією, напередодні затопила сильна повінь. Величезна кількість бруду та гравію, розтрощені навпіл будинки, зруйновані мости — такі наслідки стихії.

Видання RMF24 опублікувало страшні кадри наслідків повені.

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У неділю, 15 вересня, потужна хвиля прорвала дамбу і вода затопила курортне місто. Дістатися до населеного пункту з польського боку неможливо, оскільки всі дороги непроїзні. Сусіднє Шльонське також відрізане від світу.

За словами місцевих, ця повінь була страшнішою та більш масштабною, ніж 1997 року. У місті немає ні води, ні світла, ні зв'язку. Люди змушені підніматися на пагорб над курортною частиною, щоб зателефонувати. Також вода зруйнувала майже всі мости.

"Друге обличчя Льондек-Здруя після великої води – це бруд, смуги та гравій, включно з побутовою технікою, уламки дерев, паркани та пінопласт. Це краєвид, який виникає раптово, за сто метрів нижче курортної частини. Що ближче до річки, то більше мулу, а також видно цілі дерева, які несло водою. Розбиті навпіл будинки біля річки, зруйнований історичний ресторан", — йдеться на сайті інформаційного агентства.

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Повінь у Польщі / Фото: rmf24.pl

Нагадаємо, вихідними Східну Європу накрив циклон "Борис", який приніс рекордні опади. Через масштабні повені "Укрзалізниця" повідомила про нові зміни в русі поїздів.

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