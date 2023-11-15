Відомі актори випали з балкону під час вистави "Ромео і Джульєтта": вони в критичному стані

Нещасний випадок стався в Угорщині.
В Угорщині під час вистави "Ромео і Джульєтта" стався нещасний випадок.
Відомі угорські актори Юлія Сас, яка грала Джульєтту, та Лайош Отто Хорват, який грав її батька Капулетті випали з балкону. На щастя, вони приземлилися на платформу, яка була розташована за лаштунками.
Після падіння акторів екстрено госпіталізували до лікарні. У них виявили серйозні травми, їм знадобилися операції. Нині вони перебувають у важкому, але стабільному стані, йдеться у "Сніданку з 1+1".
Наразі триває розслідування інциденту. Після нещасного випадку директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував піти у відставку, проте міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив пропозицію. Він чекає на висновок розслідування, перш ніж прийняти рішення стосовно Віднянського.
Як передає BBC, Віднянський обіймав посаду директора Національного театру протягом 10 років і є близьким союзником прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Його призначення мало завершитися 2023 року, але на початку цього року воно було продовжено ще на п'ять років до 2028 року.
Чак та Віднянський вже провідали акторів у лікарні і пізніше директор театру розповів, що стан артистів покращується.
Зазначимо, що цього місяці Юлія Сас мала зіграли у виставах Національного театру "Іоан Доблесний" та "Войцек". Акторка також зіграла у багатьох відомих угорських фільмах.
Лайош Отто Хорват вперше досяг успіху на початку 2000-х як актор і відомий своєю участю в угорських фільмах та телешоу.
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