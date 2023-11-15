Відомі актори випали з балкону під час вистави "Ромео і Джульєтта": вони в критичному стані

В Угорщині під час вистави "Ромео і Джульєтта" стався нещасний випадок.

Відомі угорські актори Юлія Сас, яка грала Джульєтту, та Лайош Отто Хорват, який грав її батька Капулетті випали з балкону. На щастя, вони приземлилися на платформу, яка була розташована за лаштунками.

Після падіння акторів екстрено госпіталізували до лікарні. У них виявили серйозні травми, їм знадобилися операції. Нині вони перебувають у важкому, але стабільному стані, йдеться у "Сніданку з 1+1".

Наразі триває розслідування інциденту. Після нещасного випадку директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував піти у відставку, проте міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив пропозицію. Він чекає на висновок розслідування, перш ніж прийняти рішення стосовно Віднянського.

Актори вистави "Ромео і Джульєтта" / Фото: nemzetiszinhaz.hu

Як передає BBC, Віднянський обіймав посаду директора Національного театру протягом 10 років і є близьким союзником прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Його призначення мало завершитися 2023 року, але на початку цього року воно було продовжено ще на п'ять років до 2028 року.

Чак та Віднянський вже провідали акторів у лікарні і пізніше директор театру розповів, що стан артистів покращується.

Актор вистави "Ромео і Джульєтта" Лайош Отто Хорват / Фото: nemzetiszinhaz.hu

Зазначимо, що цього місяці Юлія Сас мала зіграли у виставах Національного театру "Іоан Доблесний" та "Войцек". Акторка також зіграла у багатьох відомих угорських фільмах.

Лайош Отто Хорват вперше досяг успіху на початку 2000-х як актор і відомий своєю участю в угорських фільмах та телешоу.

Читайте також: