Відомі бренди масово відмовляються від реклами у Twitter через витівки Ілона Маска

Багато відомих брендів скоротили рекламу у Twitter або повністю відмовилися від неї після того, як власником соцмережі став Ілон Маск.

Менш ніж за місяць Ілон Маск втратив половину з 100 найбільших рекламодавців Twitter. Вони від 2020 року витратили на рекламу у соцмережі майже 2 мільярди доларів, а лише у 2022 році – понад 750 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Media Matters.

Рекламодавці нарікають на те, що в управлінні компанії настав хаос, після того, як Маск звільнив працівників рекламного відділу. Financial Times пише, що Маск навіть намагався натиснути на власників відомих брендів, натомість вони скоротили рекламу або відмовилися від неї взагалі.

За інформацією Media Matters, за останні тижні 50 із 100 найкращих рекламодавців припинили рекламувати свої товари чи послуги в Twitter. Наразі є ще сім великих рекламодавців , які також, здається, скорочують свою рекламу на платформі майже до нуля. З 2020 року ці сім рекламодавців витратили понад 255 мільйонів доларів на Twitter і майже 118 мільйонів доларів на рекламу у 2022 році.

Зазначається, що Маск не надто зважає на ці втрати. Він продовжує вчиняти "небезпечні дії" щодо бренду, зокрема "поширення теорій змови, відновлення в односторонньому порядку заборонених облікових записів, як-от акаунт колишнього президента США Дональда Трампа, залицяння та взаємодія з ультраправими, а також запровадження випадкової схеми перевірки, яка дозволить екстремістам і шахраям придбати синю галочку".

Нагадаємо, в березні 2022 року Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter. Наразі він — найбільший зовнішній акціонер Twitter. Після купівлі соцмережі Маск почав масові скорочення. Так, за один день мільярдер звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі.

Згодом засновник Twitter Джек Дорсі перепросив у працівників і користувачів за ситуацію, яка наразі відбувається в компанії після купівлі її Ілоном Маском.

Наразі відомо, що Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter, наразі відомо, що найближчі звільнення торкнуться співробітників відділу продажів і партнерств.

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