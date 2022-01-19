Відомий французький актор Гаспар Ульєль помер після невдалого падіння на лижах

Гаспару Ульєлю було 37 років.

Відомий французький актор Гаспар Ульєль помер сьогодні у лікарні після невдалого падіння на лижах.

Про смерть зірки стрічки "Ганнібал: Сходження" повідомляє французьке інформагентство AFP. Агент актора надіслав до агентства пресреліз від сім'ї, в якому було коротко сказано: "Жертва нещасного випадку на лижах у середу, Гаспар Ульєль помер".

Як стало відомо, до цього артиста екстрено госпіталізували вертольотом з гірськолижного курорту Ла Розьєр в Альпах, де він катався. Ульєль зіштовхнувся з іншим лижником. Швидка його забрала до університетської лікарні Гренобля у несвідомому стані після невдалого падіння на лижах. Ульєлю було 37 років.

Гаспару Ульєлю було 37 років / Associated Press

Зазначимо, що Гаспар Ульєль відомий французький актор. Міжнародної популярності він набув після виконання однієї з головних ролей у детективній драмі Жан-П'єра Жене "Довгі заручини" з Одрі Тоту. Іншою помітною роботою актора стала роль молодого Ганнібала Лектора у картині Пітера Веббера "Ганнібал: Сходження". Також Гаспар Ульєль був зіркою фільму "Сен-Лоран" та реклами парфуму Chanel.

Associated Press

У актора залишилася дружина - французька модель та співачка Гаеллі П'єтрі. Їхньому синові в лютому виповниться шість років.

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