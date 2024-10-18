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Відомий мільярдер готується піднятися на повітряній кулі над атмосферою Землі

Відомий мільярдер готується піднятися на повітряній кулі над атмосферою Землі

Річард Бренсон / Фото: Associated Press

Куля підніметься на висоту в понад 32 км. Такий рівень раніше не досягався у комерційних польотах на повітряній кулі.

Відомий британський мільярдер, засновник Virgin Group Річард Бренсон планує піднятися над атмосферою Землі на повітряній кулі. Він стане одним із трьох пілотів першого у світі комерційного польоту на стратосферній кулі.

Про це повідомляє The Independent.

Бренсон приєднається до співзасновників компанії Virgin Group Джейн Пойнтер і Табера МакКаллума у першому польоті компанії Space Perspective 2025 року.

У герметичній капсулі буде використаний поновлюваний водень для плавного підіймання на висоту в понад 32 км. Такий рівень висоти раніше не був досягнутий у комерційних польотах на повітряній кулі.

Зазначається, що в майбутніх рейсах у кулі можна буде розмістити вісім пасажирів. Квитки коштуватимуть 125 тис. дол.

Як заявив Бренсон, деякі з найкращих подій у його житті сталися саме під час експедицій на повітряній кулі.

"Я пристрасно люблю пригоди і допомагаю колегам-підприємцям втілювати в життя свої бізнес-мрії. З нетерпінням чекаю можливості здути пил зі своєї старої ліцензії на управління повітряними кулями перед чудовими випробувальними польотами", – розповів мільярдер.

У вересні відбувся успішний безпілотний випробувальний політ за тією самою траєкторією і висотою, на якій відбудуться і майбутні рейси з туристами. Точної дати польоту з Бренсоном поки що не встановили, але компанія підтвердила, що він відбудеться 2025 року.

Space Perspective – перша у світі компанія, яка організовує польоти на стратосферних кулях. За словами представників компанії, на сьогодні оформлено понад 1800 бронювань.

Нагадаємо, 2021 року Бренсон здійснив коротку подорож у космос. Це був перший "туристичний" суборбітальний політ Virgin Galactic.

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