Відомий мільярдер хоче усиновити свого 51-річного садівника і зробити його спадкоємцем

Лише на дивідендах садівник зможе отримувати близько 40 млн євро на рік.

Мільярдер Ніколя Пюеш, спадкоємець легендарного будинку моди Hermès, нещодавно приголомшив світ, оголосивши про свій намір законно усиновити свого колишнього садівника та залишити йому свої статки в 11 мільярдів доларів.

Про це пише швейцарська газета Tribune de Geneve.

80-річний Пюеш, який не одружений і не має дітей, входить до списку найбагатших людей Швейцарії, його власний капітал оцінюється від 10,3 до 11,4 мільярда доларів. Попри розбіжності зі своєю знаменитою сім'єю після поглинання 2014 року значної частки в Hermès конкуруючим конгломератом розкоші LVMH, Пюеш, як і раніше, володіє значною часткою в компанії вартістю 220 мільярдів доларів. Його рішення залишити все це своєму колишньому садівнику та сім'янину спричинило суперечки. Повідомляється, що неназваний садівник, що походить із "скромної марокканської родини", одружений з жінкою з Іспанії і має двох власних дітей.

Ніколя Пюеш / Фото: Facebook

Ніколя ініціював судовий розгляд щодо усиновлення свого колишнього садівника, зазначивши, що усиновлення дорослої дитини, що є дуже рідкісним явищем у Швейцарії, значно складнішим, ніж усиновлення неповнолітньої. Очевидно, що таке усиновлення вимагає наявності у усиновленого попередніх зв'язків у його неповнолітньому віці, що може бути складно довести.

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Якщо 51-річний садівник зрештою стане єдиним спадкоємцем мільярдера, він успадкує "принаймні половину" статків, серед яких 5,7 відсотка акцій Hermès, а також значну власність у Марракеші, Марокко, і Монтре, Швейцарія. За даними, опублікованими італійською газетою Corriere della Sera, лише на дивідендах він зможе збирати близько €40 млн на рік.

Нагадаємо, ексцентричний мільйонер помер після багаторічного самітництва. Він прожив більшу частину свого життя на самоті.

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