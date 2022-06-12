Відомий політолог назвав план "Б" для української дипломатії, щоб ефективніше отримувати допомогу від Заходу

Відомий політолог назвав план "Б" для української дипломатії, щоб ефективніше отримувати допомогу від Заходу

Політолог і публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що українська дипломатія має проводити дві лінії у переговорах із партнерами.

Він вважає, що ЄС і НАТО паралізовані щодо можливості ефективно допомогти Україні, тому потрібно переходити до плану "Б".

Про це Піонтковський розповів в інтерв'ю HB.

За його словами, українські дипломати повинні дотримуватися двох ліній у перемовинах із союзниками:

перша — спираючись на безперечних друзів в Америці, Блінкена та Остіна, добиватися повного виконання американського закону про ленд-ліз, друга — розпочати серйозні розмови з нашими європейськими союзниками.

"ЄС і НАТО паралізовані щодо можливості ефективно допомогти Україні — паралізовані принципом одностайності, тому що чотири члени цих організацій грають на стороні Путіна. Виникає потреба у новій організації. Інша річ у тому, що робитиме ця організація. Можливо, я помиляюся, але, наскільки я розумію, настрої в цих країнах такі, що там готові надати Україні допомогу рішучішу, ніж просто постачання зброї", - зауважив він.

Політолог вважає, що Великій Британії потрібна "коаліція готових". Країни, які дійсно готові рішуче допомагати Україні. Це Англія, Словаччина, Румунія, Польща.

"Що вони можуть? Вони можуть надіслати свою авіацію в небо України для захисту, якщо Америка та НАТО не готові. Авіація чотирьох цих країн і плюс українська авіація — думаю, разом це перевершує російську авіацію, і вони здатні були б здобути панування в повітрі і тим самим вирішити результат війни, незалежно від того, будуть ті тяганини з ленд-лізом, які нас так бентежать, чи не будуть. Мені здається, зараз саме час розглядати цей "план Б" дуже серйозно", - розповів він.

У цьому ж інтерв'ю Піонтковський пояснив, чому Франція та Німеччина бояться перемоги України.

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