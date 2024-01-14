Відомий священник у Москві відмовився молитися за перемогу Росії: як його покарали

Єпархіальний суд Москви позбавив сану російського священика, який служив на похороні Михайла Горбачова, колишнього настоятеля храму Живоначальної Трійці протоієрея Олексія Умінського. Рішення було ухвалено через відмову священика читати провоєнну молитву, яка увійшла в літургію РПЦ за дорученням патріарха Кирила.

Про це повідомляє Reuters.

Церковний суд визнав, що Олексій Умінський порушив присягу, оскільки не захотів читати під час богослужінь “Молитву за святу Русь”, яку вимагає церква.

У вироку, опублікованому в суботу, 13 січня, церковний трибунал постановив, що Олексій Умінський повинен бути "відсторонений від служіння" за порушення священицьких обітниць.

Рішення направлено на затвердження предстоятелю Російської православної церкви патріарху Кирилу, відомому поплічнику Путіна.

Про що йдеться в молитві РПЦ

Молитва "Про Святу Русь", яку відмовився читати священик, з'явилася після оголошення у РФ “часткової” мобілізації у вересні 2022 року. Глава РПЦ патріарх Кирило поширив її єпархіями, зробивши обов'язковою.

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У ній говориться, що на Росію напали, щоб «розділити та занапастити її єдиний народ». Патріарх Кирило просить про порятунок воїнів та інших «захисників Вітчизни» від смерті, ран та полону, дати їм "перемогу", а також повернути до країни вимушених емігрантів.

“Ось ті, хто хоче воювати, підняли зброю проти Святої Русі, сподіваючись розділити і знищити її єдиний народ. Прийди, Господи, на допомогу народу Твоєму і подай нам перемогу Твоєю силою”, – йдеться в молитві, яку вперше прочитав Кирило 25 вересня 2022 року, через сім місяців після вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про Умінського

Протоієрей Олексій Умінський був відомий тим, що допомагав дитячим центрам і госпісам. Брав участь у похоронах колишнього радянського президента Михайла Горбачова у 2022 році.

У листопаді 2023 року в інтерв’ю Умінський сказав, що мова війни та “спеціальної військової операції” “жодним чином не сумісна” з церковною літургією. Він закликав вірних шукати священиків, які “більше моляться за мир, ніж за перемогу, і розуміють, що будь-яка перемога – це завжди Піррова перемога у цих війнах.

“У сучасних війнах будь-яка перемога майже завжди рівнозначна самознищенню”, - говорив священник.

3 січня йому заборонили служіння. У суботу, 13 січня, було оголошено вердикт церковного суду.

Тим часом понад 11600 осіб підписали про звернення до патріарха з проханням повернути Умінського у служіння.

На місце Умінського настоятелем парафії став протоієрей Андрій Ткачов — священник родом зі Львова, який закликав російських військових бомбардувати Україну з молитвою.

Нагадаємо, раніше голова Російської православної церкви патріарх Кирило закликав росіян йти на війну. Мовляв, нині потрібна мобілізація всіх сил, бо ж перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з боротьби, яку проти неї розв’язали "сили зла".

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