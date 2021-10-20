У РФ суд виніс вирок відомому блогеру Дудю у справі про пропаганду наркотиків

Сам блогер на судове засідання не з'явився.
Відомого російського блогера та інтерв'юера Юрія Дудя засудили до штрафу в розмірі 100 тисяч рублів у справі про пропаганду наркотиків.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що Дудь сьогодні в суді не з'являвся, тому рішення було ухвалено заочно. Натомість адвокат блогера вже заявив, що Дудь оскаржуватиме рішення суду, яке він вважає упередженим і несправедливим.
Нагадаємо, у квітні на блогера поскаржилася директорка "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Пропаганду наркотиків вона побачила в двох інтерв'ю: з російським репером Моргенштерном та блогером Івангаєм. Після цього на Дудя порушили адміністративну справу за пропаганду наркотичних засобів з використанням Інтернету.
Юрій Дудь - російський спортивний журналіст та відеоблогер. Колишній головний редактор видання Sports.ru, заступник генерального директора. Ведучий авторського шоу на YouTube-каналі "вДудь", де бере інтерв'ю у відомих людей.