Відомого російського коміка зацькували під час виступу у США через мовчання про війну в Україні

Відомого російського коміка зацькували під час виступу у США через мовчання про війну в Україні

Нурлан Сабуров зміг лише сказати, що "співчуває" українцям.

Виступ відомого російського stand up коміка Нурлана Сабурова у Лос-Анджелесі, США ледь не закінчився скандалом.

Посеред концерту присутні у залі не втрималися і просто з місць почали вигукувати, аби Сабуров висловив своє ставлення щодо війни Росії проти України. Відсутність чіткої позиції гумориста дуже розлютила глядачів:

"Я щиро співчуваю. Я людина. Я не дибіл. Коли я бачу ці кадри, я не думаю, що так і треба. Ти кого з мене робиш? Я співчуваю. У мене є діти. Ти гадаєш, я не сплю? Ти гадаєш, я урод? Кого ви з мене робите?" – сказав комік.

Втім, людей така відповідь не задовольнила: "Чому ти мовчиш? Висловись проти. Чому ти з'їв язика та мовчиш? Скажи що ти проти. Якщо ти засцав так і скажи, я боюся сказати "ні", - наполягали глядачі.

Комік зізнався, що дійсно боїться сказати "ні": "Так, так і є. У мене є родина, ви маєте зрозуміти, що у мене теж є свої страхи", - сказав Сабуров.

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