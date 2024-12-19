Відомого українського журналіста затримали за підозрою “підірвати” саміт ЄС: що стало причиною

Під час перевірки безпеки на вході до Будинку Європи спеціальний апарат вказав на наявність на руках журналіста “слідів вибухівки”.

Відомого українського журналіста, редактора “Європейської правди” Сергія Сидоренка у Брюсселі затримала поліція через підозру в підготовці вибуху на саміті ЄС. Упродовж 5 годин він перебував у поліцейському відділку, а в його готельному номері проводили обшук.

Про цей курйозний інцидент, який трапився напередодні, 18 грудня, Сергій Сидоренко сам повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під час перевірки на вході до Будинку Європи, де відбувається саміт, спрацював якийсь детектор, після чого у нього взяли мазки із рук. Спеціальний апарат вказав на наявність на руках журналіста “слідів вибухівки”.

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Для подальшої перевірки охоронці викликали фахівця із спеціально навченим на пошук вибухівки собакою, але, зрозуміло, нічого небезпечного той не виявив. Попри те поліцейські вирішили виявити зайву ретельність і повели себе доволі грубо — вирвали з рук телефон, одягли на руки спеціальні пакети, обшукали речі, вилучили картку-ключ від готельного номера. Викликати консула правоохоронці відмовились, пояснивши, що той прийде уже на суд.

“На той момент вони вже точно знали, що я реальний журналіст – все перевірили, погуглили, поопитували мене по поїздках, звірили з паспортом тощо”, - зауважив Сидоренко.

Поки у готельному номері журналіста відбувався обшук, його утримували у поліцейському відділку. Хоча обшук, зрозуміло, був безрезультатним, відразу затриманого не відпустили, оскільки процедура затримання вимагала проведення допиту, який слід було проводити у присутності перекладача із української. Зрештою, поліцейські згодилися на спілкування за допомогою перекладачки з англійської, якою володіє затриманий журналіст.

“Затримання тривало трохи більше за 5 годин сумарно – "червона" проба на детекторі спрацювала о 18:48 (запам’ятав час, бо мав записати це в журналі, ріллі!), а з відділка вийшов після опівночі. Правда, як бонус – дали поліцейську машину, щоби доїхати з поліції під мигалками до місця пресконференції [президента Зеленського]”, - описав завершення ситуації Сидоренко.

Як згодом пояснили поліцейські, ймовірною причиною спрацювання детектора могло бути те, що український журналіст перед тим, як проходити перевірку на безпеку, перекусив сендвічем із ковбасою, який тримав у руках. Саме з цієї причини на руках було виявлено “сліди нітратів”, що за їхніми стандартами є ознакою, що людина працює з вибухівкою. Окрім ковбаси, такий самий ефект можуть викликати деякі санітайзери, якими протирають руки.

“У бельгійських базах даних лишилися мої відбитки пальців та фото фас-профіль на фоні лінійки на стіні - все, як у фільмах. А у мене лишилася копія протоколу допиту та реально незабутні спогади”, - зазначив у своїй розповіді Сергій Сидоренко.

Нагадаємо, нагадаємо, учора, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де у нього заплановані важливі перемовини з європейськими партнерами.

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