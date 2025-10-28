Конрад Беркoвич / © rmf24.pl

У Кракові депутат польського Сейму від ультраправої партії «Конфедерація свободи й незалежності» Конрад Беркoвич був затриманий у магазині IKEA за спробу винести товар без оплати.

Про це пише радіо RMF FM.

Інцидент стався біля кас самообслуговування. За інформацією RMF FM, вартість товару становила близько 400 злотих. На місце події викликали поліцію, яка наклала на Беркoвича штраф у розмірі 500 злотих. Товар повернули до магазину, а депутат після сплати штрафу був звільнений. Він не повідомив правоохоронцям про свій статус.

Біографія Конрада Беркoвича

Конрад Щепан Беркoвич народився 27 травня 1984 року в Кракові. Він є польським політиком, комп’ютерним науковцем і філософом. Освіту здобув на факультеті філософії та соціології Варшавського університету, а також вивчав інформатику в гірничо-металургійній академії у Кракові. Раніше був віцепрезидентом партії KORWiN, а від 2015 року — першим віцепрезидентом партії Nowa Nadzieja (Нова Надія). Від 2019-го обіймає посаду депутата Сейму Польщі від округу Краків II. 2023 року успішно переобрався на наступний термін, отримавши 36918 голосів. 2024-го балотувався на посаду мера Кракова і виборах до Європейського парламенту, але не здобув перемоги.

