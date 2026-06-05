Відомого собаку-блогера викрали і продали в ресторан на м’ясо

Собака-блогер Чутоу / © скриншот з відео

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У Китаї сталася трагедія, яка сколихнула мільйони користувачів Мережі. Відомого собаку-блогера на прізвисько Чутоу (Chutou), який разом із власником подорожував країною, викрали та пустили на м’ясо.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Восьмирічний бордер-колі Чутоу був справжньою зіркою китайських соцмереж, де мав понад 1,5 мільйона підписників. Його власник Го (Guo) — відомий тревел-блогер. Разом із псом вони роками подорожували Китаєм: підкорювали засніжені гори, перетинали пустелі, а вірний Чутоу щоночі охороняв намет свого господаря.

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Вкрали на електробайку, доки власник був у відпустці

Трагедія сталася, коли Го поїхав у сольну автомобільну мандрівку до Грузії, залишивши улюбленця під наглядом батьків у провінції Хенань.

11 травня батько блогера помітив, що собака зник із сімейних угідь. Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє незнайомців заманили пса та повезли його на електробайку. Дізнавшись про це, Го негайно перервав свою відпустку і повернувся до Китаю.

Викрадачі собаки / © scmp.com

За два тижні блогерові вдалося розшукати ймовірного викрадача. Го пропонував йому 10 000 юанів ($1 500) за повернення друга, але було запізно. Зловмисник зізнався, що продав породисту тварину до ресторану собачого м’яса за копійки — всього за 180 юанів (близько $27). Її майже одразу забили та приготували.

«Пес мертвий, не піднімай галас»

Власник Чутоу спробував забрати хоча б рештки чи хутро свого улюбленця, проте різник у ресторані заявив, що «шерсть уже давно викинули на смітник».

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Найбільше користувачів Мережі обурив абсолютний цинізм викрадача та його родини, які навіть не перепросили.

«Пес уже мертвий, тож годі здіймати галас. Я не порушував закон», — цитує видання слова крадія.

Собака-блогер Чутоу / © скриншот з відео

На жаль, юридично зловмисник може мати рацію. У Китаї досі немає закону про захист домашніх улюбленців від жорстокого поводження. Там вони класифікуються суто як «майно».

Адвокати зазначають, що кримінальну справу за статтею «крадіжка» (яка передбачає до трьох років ув’язнення) поліція зможе відкрити лише в разі, якщо Го офіційно доведе ринкову вартість Чутоу (вона має перевищувати $300). Проте компенсувати комерційну цінність собаки як зірки блогу чи моральні страждання власника в правовому полі Китаю вкрай важко.

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Страшна «традиція»

Ця історія знову розпалила гострі дискусії в китайському суспільстві. Попри те, що від 2020 року собак офіційно виключили з державного каталогу худоби, загальнонаціональної заборони на вживання собачого м’яса в КНР немає.

Окремі прогресивні міста, як-от Шеньчжень і Чжухай, повністю заборонили їсти котів та собак. Водночас у деяких регіонах країни це досі вважається «традицією». Найкричущішим прикладом є щорічний фестиваль собачого м’яса в місті Юйлінь, який традиційно стартує наприкінці червня і де, попри протести активістів, щороку забивають тисячі тварин.

Нагадаємо, на Житомирщині стався кричущий випадок: дівчина розстріляла пса у прямому ефірі.

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