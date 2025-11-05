Відому блогерку знайшли мертвою у ванні готелі: хто може бути причетний (фото)

Тайванська блогерка Іріс Хсіє / © Instagram

31-річна тайванська блогерка Іріс Хсіє була знайдена мертвою 22 жовтня у ванні готелю в Куала-Лумпурі. Справа, спочатку класифікована як раптова смерть, тепер розслідується як вбивство.

Про це повідомляє малайзійська газета The Star.

Тайванська блогерка Хсіе Ю-хсін, більш відома під ім’ям Іріс Хсіє та популярна в Instagram (понад 546 тис. підписників), була знайдена мертвою 22 жовтня близько 13:40 за місцевим часом. Це сталося в одному з готелів на вулиці Джалан Конлей у Куала-Лумпурі.

Спершу справу кваліфікували як раптову смерть, однак тепер її розглядають як можливе вбивство.

Останнім, кого бачили з блогеркою, був 42-річний малайзійський репер Namewee (справжнє ім’я — Ві Менг Чі). ЗМІ повідомляють, що під час інциденту він перебував у тій самій кімнаті, що й Хсіє. Раніше артиста вже звинувачували у незаконному вживанні та зберіганні наркотиків.

«Його пізніше заарештували за нібито зберігання та вживання наркотиків, але звільнили після того, як 24 жовтня в суді Джалан Дута він не визнав себе винним у звинуваченнях, пов’язаних з наркотиками», — розповів місцевий офіцер Датук Фаділ Марсус.

Як зазначає BBC, під час обшуку поліція виявила таблетки, схожі на екстазі, а тест на заборонені речовини дав позитивний результат. Репера затримали на два дні, після чого звільнили.

Сам Namewee пізніше публічно заперечив вживання наркотиків. Він заявив, що відчуває «глибокий» жаль через смерть Іріс Хсіє і додав, що швидка допомога «запізнилася майже на годину». Також репер зазначив, що «правда вийде назовні», коли буде оприлюднено поліцейський звіт, який «має зайняти ще два-три місяці».

За словами офіцера Фаділа, поліція опитала персонал готелю, охорону та переглядає записи з камер спостереження, щоб з’ясувати обставини трагедії.

«Розслідування триває з усіх боків, включно з особами, які останнім часом були з жертвою. Ми переглянемо всі пересування як жертви, так і підозрюваного, щоб визначити, чи є він підозрюваним», — повідомив Фаділ.

Поліція вже отримала свідчення від співробітників готелю, охоронців і транспортних служб, зокрема й персоналу аеропорту.

