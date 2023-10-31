Відому іранську захисницю прав людини ув'язнили й побили: що відомо

Адвокатка не змогла пройти повз резонансну справу 16-річної дівчини, життя якої обірвалося після зіткнення з "поліцією моралі".

В Ірані активістку за права людини Насрін Сотуде заарештували й жорстоко побили. Вона була присутня на похороні школярки Арміти Гераванд, яка померла через те, що не носила хіджаб у громадських місцях.

Про це пише The New York Times.

Деталі

Як відомо, 60-річна Сотуде представляє жінок, які не носять традиційну хустку для голови, яку називають хіджаб, на публіці. Вона також відмовляється носити це головний убір. Жінку кілька разів ув'язнювали, а востаннє вона була засуджена на секретному суді 2019 року за злочини, пов'язані з безпекою. Згодом, 2021 року, Сотуде звільнили через те, що вона страждає на серцево-судинні та інші захворювання.

Чоловік затриманої Реза Хандан розповів в інтерв'ю, що вона зателефонувала йому посеред ночі і розповіла про інцидент. Зокрема, Сотуде деталізувала, що під час тримання під вартою її окуляри було розбито.

"Думаю, розбиті окуляри кажуть достатньо. Насрін також підтвердила факт побиття і наголосила, що це було погано", – розповів Хандан.

Коли Сотуде привели до суду, чоловік хотів передати дружині нову пару окулярів, але охоронці відмовили.

Потім її перевели до Карчака, сумно відомої жіночої в'язниці під Тегераном. Жінку звинуватили в "порушенні правил носіння хіджабу", а також "діях, спрямованих проти психологічної безпеки суспільства".

"Я чув, що Насрін відмовлялася носити хіджаб до останнього моменту перед слуханням в суді Евіна", – сказав чоловік.

Останнім часом Сотуде зосередилася на своєму здоров'ї та своїй сім'ї, а не на активізмі. Проте випадок Арміти Гераванд надто глибоко торкнувся правозахисниці, каже Хандан, тож вона не могла мовчати.

"Вона вже зібрала свою тюремну валізу перед від'їздом на похорон", – підсумував чоловік Насрін Сотуде.

Нагадаємо, 16-річна Арміта Гераванд отримала травми під час затримання через відсутність хіджабу. Після декількох тижнів у реанімації дівчина померла.

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