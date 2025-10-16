Відому корпорацію звинуватили у продажі дитячої присипки з канцерогеном: що відомо

Дитячі присипки / © ISTOCK

Реклама

У Великій Британії розпочався масштабний судовий процес проти компанії Johnson & Johnson (J&J) — понад 3000 людей заявили, що використання дитячої присипки бренду могло спричинити у них або членів їхніх родин рак яєчників чи мезотеліому.

Про це повідомило видання Sky News.

Позов до Високого суду Лондона подала юридична фірма KP Law від імені постраждалих. Серед відповідачів також компанія Kenvue UK, яка 2023 року відокремилась від J&J.

Реклама

Позивачі стверджують, що продукція Johnson & Johnson містила канцерогенні волокна, зокрема азбест, а компанія нібито приховувала цю інформацію протягом десятиліть.

Адвокат позивачів Майкл Роулінсон заявив, що більшість родовищ тальку у світі можуть містити сліди азбесту, про що J&J мала знати, спираючись на власні дослідження. За його словами, компанія «лобіювала регуляторні органи», щоб забезпечити продовження продажу своєї продукції, та спонсорувала дослідження, щоб «применшити небезпеку» для здоров’я людини.

Серед позивачів — 75-річна Джанет Фушілло, у якої сім років тому діагностували рак яєчників. Вона розповіла, що користувалася присипкою J&J з 1960-х років: «Я використовувала тальк для себе та всіх чотирьох своїх дітей, бо нам казали, що він чистий і корисний».

Патрісія Енджелл розповіла, що її чоловік Едвард помер 2006-го у віці 64 років — лише за кілька тижнів після того, як йому діагностували мезотеліому, рідкісну форму раку, яку зазвичай спричиняє вплив азбесту.

Реклама

За словами жінки, чоловік щодня після роботи приймав душ і користувався дитячою присипкою Johnson & Johnson. Під час розтину, як зазначено у звіті, у тканинах Едварда виявили частинки тальку та сліди азбесту, які, ймовірно, містилися у забрудненому тальку.

Компанія Kenvue, яка нині виробляє дитячу присипку на основі кукурудзяного крохмалю, заперечує звинувачення. Представники заявили, що численні незалежні дослідження підтвердили безпечність дитячої присипки. Там запевняють, що використовуваний тальк не містив азбесту і не мав канцерогенних властивостей.

Johnson & Johnson уже неодноразово стикалася з аналогічними позовами у США. Минулого тижня суд зобов’язав компанію виплатити 966 мільйонів доларів родині жінки, яка померла від мезотеліоми. Це одна з найбільших компенсацій, яку має виплатити J&J, але рішення ще можуть оскаржити.

Продаж дитячої присипки на основі тальку компанія припинила у США 2020 року, а від 2023-го — в усьому світі, замінивши склад на кукурудзяний.

Реклама

Нагадаємо, навесні 2025 L’Oreal SA оголосила про відкликання всіх партій засобу для лікування акне Effaclar Duo, що продається під брендом La Roche-Posay. Повідомляється, що в засобі були знайдені сліди бензолу — канцерогенного компонента.