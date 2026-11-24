Парасту Ахмаді

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В Ірані відому місцеву співачку Парасту Ахмаді покарали 74 ударами батогом за концерт без хіджабу.

Про це повідомляють CNN і Metro.

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За словами її адвоката, Ахмаді та четверо членів її концертної команди отримали покарання батогом в понеділок через виступ у грудні 2024 року, який транслювався в прямому ефірі без глядачів. Співачка була одягнена в довгу чорну сукню без рукавів з відкритим волоссям, що є порушенням обов’язкових правил хіджабу в Ірані.

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Правозахисник Махмуд Амірі-Могаддам, директор IHRNGO (Iran Human Rights), розповів CNN, що одяг Ахмаді був важливим фактором у покаранні, але обвинувачення також пов’язало її публічний спів як виклик іранській владі.

Суд засудив дев’ятьох членів команди до 74 покарань батогом кожного, до дворічної заборони на виїзд та дворічної заборони на мистецьку діяльність.

Концерт набув популярності разом із рухом «Жінка, життя, свобода» в Ірані, який виник 2022 року після смерті Махси Аміні, яку заарештувала та вбила іранська поліція моралі.

В Ірані носіння хіджабу та дотримання суворого, скромного дрескоду в громадських місцях є юридично обов’язковим для всіх жінок, включаючи іноземних відвідувачок, а забезпечення дотримання цього правила регулюється Ісламським кримінальним кодексом.

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Покарання за неносіння хіджабу варіюється від великих штрафів і позбавлення волі до суворих тілесних покарань і в деяких випадках до смертної кари.

Це покарання відбувається на тлі постійного тиску на виконавиць в Ірані. Іншу співачку Хіву Сейфізаде засудили судом нижчої інстанції до чотирьох років позбавлення волі за «заохочення корупції та проституції» після виконання традиційної іранської музики в Тегерані в лютому 2025 року.

У серпні Сейфізаде у відео, опублікованому в соціальних мережах, заявила, що заспівала лише кілька віршів відомого перського поета XIII століття Сааді Ширазі, і поставила під сумнів, як цей виступ може являти собою заохочення до корупції чи проституції. Вона сказала, що має намір подати апеляцію.

Раніше ми писали, як в Ірані побудували непереможну бізнес-імперію на терорі та крові.

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