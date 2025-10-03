Відомий альпініст зірвався зі скелі і загинув у прямому ефірі

Альпініст і популярний блогер Бейлін Міллер / © Associated Press

У США 23-річний альпініст і популярний блогер Бейлін Міллер загинув просто під час стріму, коли підкорював Ель-Капітан — відому гранітну стіну в національному парку Йосеміті.

Про це пише Daily Mail.

Смерть Міллера підтвердила його мати Джанін Жирар-Мурман.

«Він займався альпінізмом ще з дитинства. Його серце і душа були в цьому. Він справді просто любив лазити. Це ніколи не було про гроші чи славу», — розповіла жінка.

Пізніше вона написала на Facebook:

«З важким серцем мушу повідомити, що мій неймовірний син Бейлін Міллер загинув сьогодні під час нещасного випадку на скелелазінні. Моє серце розбите на мільйони шматків. Я не знаю, як пережити це. Я так сильно його люблю. Хочу прокинутися від цього жахливого сну».

У соцмережах шанувальники залишають безліч слів підтримки. Дехто зізнається, що бачив падіння у прямому ефірі в TikTok. Одна з глядачок, яка стежила за підйомом Міллера протягом чотирьох днів, розповіла про це.

«Він дістався вершини, але йому потрібно було забрати сумки, що застрягли на скелі під час підтягування. Коли він намагався їх витягти, зірвався та загинув — усе це потрапило в ефір», — написала Мішель Деррік у Facebook.

Міллер на Ель-Капітані під час останнього сходження, яке він транслював у прямому ефірі / © скриншот з відео

Служба національних парків повідомила, що розпочала розслідування і що «рейнджери та рятувальні служби відреагували негайно».

Трагедія трапилася першого дня урядового шатдауну у США, хоча парки, включно з Йосеміті, продовжували працювати з обмеженим персоналом.

Ель-Капітан — один із найвідоміших символів Йосеміті. Висота стіни сягає близько 900 ме, і лише 2017 року її вперше здолали у стилі вільного соло.

Під час свого сходження Міллер отримав прізвисько «хлопець з помаранчевим наметом» завдяки яскравому спорядженню.

Що саме пішло не так, поки невідомо. Старший брат загиблого Ділан Міллер розповів, що він рухався маршрутом Sea of Dreams — 730-метровою ділянкою у стилі соло з мотузкою. Цей спосіб забезпечує страховку, однак лишається дуже небезпечним.

За словами брата, Бейлін успішно завершив підйом і, ймовірно, зірвався, коли спускав спорядження.

«Він казав, що почувався найживішим саме під час сходжень. Я був його старшим братом, але саме він був моїм наставником», — поділився Ділан.

Що відомо про Бейліна Міллера?

Міллер виріс на Алясці, де почав лазити разом із батьком та братом. Він здобув світову популярність завдяки досягненням, що вражають. У червні чоловік подолав один із найскладніших у світі маршрутів — Slovak Direct на горі Мак-Кінлі, витративши на це 56 годин. Також йому вдалося підкорити льодовий маршрут Reality Bath у Канадських Скелястих горах, який не проходили 37 років. Це зайняло сім днів.

Поїздка в Йосеміті була для Міллера скоріше відпочинком: він прибув до парку два тижні тому, щоб зустрітися з родиною.

«Він надихнув так багато людей на те, що здавалося неможливим, зокрема й мене. Я навіть не уявляю, як буду лазити без нього», — додав брат.

Instagram-акаунт Міллера із понад 4500 підписників нині перетворився на місце пам’яті — люди з усього світу пишуть слова підтримки та захоплення його сміливістю. Альпініст співпрацював із брендом Millet, що виробляє альпіністське спорядження.

У своєму профілі на сайті компанії він залишив слова, які тепер звучать особливо пророчо:

«Чи це прокладання нового маршруту, чи спуск у темряві — ти ніколи не знаєш напевно, що на тебе чекає, але не завжди маєш вибір відмовитися. Кожен повинен відчути справжній страх і небезпеку, і це легко зробити в горах. Думаю, це допомогло б багатьом людям менше перейматися дрібницями».

До слова, польський екстремал Анджей Баргіель став першою людиною, яка підкорила Еверест (8849 м), а потім спустилася з нього на лижах без використання додаткового кисню. Баргіель здійснив сходження у небезпечну осінню пору, провівши в «зоні смерті» (вище 8000 м) 16 годин.