Відомий художник Бенксі може потрапити за ґрати: у чому його звинувачують

Скандальна робота Бенксі / © Associated Press

Реклама

У Лондоні розгорівся скандал через нову роботу відомого стріт-арт художника Бенксі.

Про це пише Daily Mail.

Нове графіті з’явилося 8 вересня на фасаді Королівського суду. Проте вже того ж дня малюнок закрили чорною плівкою та обгородили металевими бар’єрами.

Реклама

У Скотленд-Ярді підтвердили початок розслідування, оскільки йдеться про можливе пошкодження пам’ятки архітектури. Будівля має статус об’єкта, що перебуває під охороною.

Сам мурал зображує суддю в мантії та традиційній перуці, який вдаряє молотком демонстранта. У руках активіста — плакат із кривавими слідами. Фотографію роботи Бенксі виклав у своєму Instagram з підписом: «Royal Courts Of Justice. London».

Офіційна реакція не забарилася. В адміністрації судів Великої Британії наголосили, що графіті підлягає видаленню.

За британським законодавством, пошкодження історичних будівель карається суворо. Якщо збитки перевищують £5000, винному загрожує до 10 років ув’язнення. У випадку меншого розміру шкоди покарання може обмежитися тримісячним арештом або штрафом до £2500.

Реклама

Інцидент стався на тлі масових протестів у центрі Лондона. Лише 6 вересня поліція затримала близько 900 учасників акції на підтримку забороненої організації Palestine Action. Це затримання стало найбільшим в історії Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що менш як за годину після того, як Бенксі підтвердив авторство свого нового стріт-арту у Лондоні, роботу викрали.

Ми раніше інформували, що житель Києва хотів продати графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, за що постане перед судом.