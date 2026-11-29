Літак провів у небі понад 8 годин / © Associated Press

Реклама

Пасажирський літак перебував у повітрі чотири години, перш ніж екіпаж дізнався, що від повітряного судна відпала деталь. Загалом він провів у небі понад 8 годин.

Про це пише Metro.

Реклама

Літак Boeing 787-9 Dreamliner авіакомпанії Qantas (рейс QF21) прямував із Мельбурна до Далласа, але був змушений розвернутися і провів у небі понад вісім із половиною годин, перш ніж приземлитися назад в Австралії. Невдовзі після його вильоту автомобіль служби безпеки аеропорту Мельбурна виявив на злітно-посадковій смузі уламки, які, ймовірно, відпали від цього борту.

Реклама

Лише після перегляду записів з камер відеоспостереження посадовці підтвердили, що ці фрагменти відпали від Boeing 787-9, який саме злітав. Після цього авіадиспетчери повідомили екіпажу про знахідку — на той момент літак уже чотири години перебував у повітрі на висоті 35 000 футів (близько 10,6 км).

Замість того щоб здійснити посадку в найближчому аеропорту в південній частині Тихого океану, пілоти розвернули пасажирський лайнер і повернулися до аеропорту вильоту. За даними FlightRadar, аналогічний рейс Qantas із Мельбурна до Далласа скасували й наступного дня.

В авіакомпанії Qantas заявили, що рейс QF21 повернувся до Мельбурна для технічного обслуговування через механічну несправність. Пасажирам надали житло, транспорт і ваучери на харчування, а також перебронювали квитки на інший рейс.

Інциденти з літаками — останні новини

Пасажирський літак авіакомпанії EasyJet, який прямував із британського Бристоля до Единбурга, був змушений повернутися до аеропорту вильоту через кілька хвилин після зльоту. Причиною стало зіткнення з птахом. Пілоти оголосили надзвичайну ситуацію, змінили курс і попросили дозволу на повернення.

Реклама

У США пасажирський літак авіакомпанії Frontier Airlines був змушений здійснити аварійну посадку через масштабний потоп у салоні, спричинений проривом труби в туалеті. Пілот оголосив сигнал лиха, оскільки вода почала затоплювати підлогу літака, а екіпаж занепокоївся можливими проблемами з бортовою електронікою.

Новини партнерів

Новини партнерів