Відпочили на Майорці: в Іспанії майже 5 тис. осіб опинилися на карантині через спалах COVID-19

Відпочили на Майорці: в Іспанії майже 5 тис. осіб опинилися на карантині через спалах COVID-19

Люди розвезли вірус по території країни.

Майже 5 тисяч людей у всій Іспанії опинились на карантині через відвідини Майорки, де зафіксували новий спалах COVID-19.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 червня.

В іспанському МОЗ спалах коронавірусу пов’язують із напливом випускників, які приїхали на Балеари, щоб відсвяткувати завершення навчального року. Після відпочинку розвезли вірус по території країні.

У Греції, щоб заохотити молодь вакцинуватись, за перше щеплення даруватимуть 150 євро. Наразі в країні прищепили третину дорослого населення.

Новини світу: майже 5 тисяч іспанців опинились на карантині

Своєю чергою, Індія проситиме Євросоюз визнати індійський аналог AstraZeneca - вакцину CoviShield. Справа у тому, що поки в ЄС затвердили до використання лише препарат, виготовлений у Великій Британії. До слова, CoviShield - це перша вакцина від коронавірусу, яка прибула до України. Від лютого до травня українці отримали 500 тисяч доз препарату.

Як повідомлялося, комбіноване використання доз вакцин від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Pfizer демонструє ефективність. Про це йдеться у дослідженні Оксфордського університету. Укол вакциною Pfizer найкраще робити через чотири тижні після щеплення AstraZeneca.

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