Відпочинок за кордоном без росіян: куди поїхати влітку у відпустку

Фахівчиня розповіла, як навіть за умови подорожі до Туреччини можна мінімізувати шанси зустрічатися з громадянами РФ.

Курорти, готелі та відпочинок без росіян – ці запити є пріоритетними серед українських туристів, які планують відпочинок за кордоном. Фахівчиня з підбору турів Марина Казакова розповіла, на яких курортах мінімальні шанси зустріти росіян влітку 2024 року.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зазначається, що від початку повномасштабної війни РФ проти України країни Євросоюзу почали запроваджувати візові обмеження для росіян. Вони стосуються здебільшого туристичних поїздок. Так, у ЄС повністю припинили дію угоди про спрощений візовий режим з Росією.

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Водночас низка країн, серед яких Естонія, Чехія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди, припинили приймати документи від громадян РФ на туристичні візи. А Польща, Латвія, Литва та Естонія з часом повністю закрили в'їзд для росіян за шенгенськими візами.

Однак, це зовсім не означає, що в цих країнах не можна зустріти росіян, адже багато хто з них має посвідку на проживання у державах ЄС.

Курорти без росіян

"Ми не можемо гарантувати готелі, де не буде росіян – хоча б тому, що у них може бути подвійне громадянство або резидентство іншої країни. Але все ж на європейських курортах, де потрібна шенгенська віза – це Італія, Франція, Іспанія, Греція – росіян буде менше", – розповіла Казакова.

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Чимало українців також хотіли б провести відпустку у морських країнах у готелях без росіян. За словами фахівчині з підбору турів, навіть за умови подорожі до Туреччини можна мінімізувати шанси зустрічатися з громадянами РФ.

"Є готелі, які орієнтовані лише на європейський ринок – наприклад, французи викуповують 80% номерного фонду, а 20% залишають полякам, британцям та іншим. Тому можна запитати турагента про такі готелі, які працюють на ринок ЄС", – підказала Казакова.

Вона також нагадала, що росіяни полюбляють формат відпочинку "все включено" та "ультра все включено". Тож набагато менше російських туристів можна бузе зустріти, якщо замість відпочинку в Анталії обрати Бодрум або Кушадаси, регіон Даламана, не селитися в готелях, де "все включено" та взяти "сніданок", "сніданок-вечерю".

Для літнього відпочинку фахівчиня рекомендує розглянути Норвегію, яка нещодавно заборонила в'їзд російським туристам. Там можна вирушити у круїз, покататися фіордами.

До слова, громадяни Росії, які приїхали до Туреччини після початку повномаштабного вторгнення до України, тікають з країни через неможливість отримання дозволів на проживання та фінансові проблеми, зокрема, із банківськими послугами через санкції.

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