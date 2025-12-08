Відпочинок закінчився трагедією / © Pexels

На іспанському острові Тенерифе троє людей загинули та ще кілька отримали травми через потужну хвилю, яка накрила популярну туристичну локацію на скелях Лос-Гігантес.

Про це із посиланням на повідомлення місцевих видань пише Іndependent.

Трагедія сталася у неділю, 7 грудня, ввечері, коли різкий штормовий удар накрив природний басейн біля скель і змів людей у море.

За повідомленнями медіа, у воду було зметено 55-річну жінку, 35-річного чоловіка, а також ще одного чоловіка, вік якого наразі невідомий.

Людей вигяли з води і намагалися врятувати, проте не вдалося.

Ще одна жінка пережила зупинку серця. Її реанімували та гелікоптером доправили до лікарні у Санта-Крус-де-Тенерифе. Також до лікарні була госпіталізована 39-річна постраждала із середніми травмами. Відомо й про ще одну постраждалу, допомогу якій надали на місці.

Рятувальна операція, до якої долучили морську службу, медичні гелікоптери, швидкі та поліцію, тривала вздовж узбережжя, проте нових зниклих не виявили.

Уряд Канарських островів попередив людей остерігатися бурхливих вод (Пуерто-де-ла-Крус)

Попередження про шторм і порушення заборони

За даними влади Канарських островів, там напередодні було оголошено попередження про екстремальні хвилі до 5 метрів. Місцевих жителів та туристів просили не наближатися до узбережжя.

Мер муніципалітету Сантьяго-дель-Тейде Еміліо Наварро підтвердив у коментарі місцевому джерелу La Radio Canaria, що постраждалі проігнорували огородження та попередження, встановлені поліцією та Гвардією цивільною.

Звідки приїхали загиблі туристи, поки невідомо.

Місцеві кажуть, що схожий випадок був приблизно місяць тому, в жовтні 2025-го.

Тоді схожі хвилі забрали життя трьох людей у муніципалітеті Ла-Гуанча, також на Тенерифе. 15 осіб зазнали травм під час серії небезпечних хвиль уздовж узбережжя Канарів.

