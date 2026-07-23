Відпочинок обернувся смертю матері: жінка спалахнула на очах у своїх дітей

Жінка померла у лікарні

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В Австралії жінка, яка вирішила приготувати для дітей зефір на паличці, спалахнула у них на очах.

Про це повідомляє News.com.au.

Інцидент стався у дворі приватного будинку у Сіднеї. 38-річна Шарлотта Роуз-Енн Гілл смажила барбекю, а потім вирішила зробити дітям солодке частування.

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Під час розпалу мангалу вогонь несподівано перекинувся на жінку. Її 11-річний син та7-річна донька почали кликати на допомогу. З будинку прибіг чоловік жінки, і разом із сином вони змогли загасити полум’я.

Жінка отримала важкі опіки рук та обличчя. Після першої з кількох запланованих операцій вона почувала себе добре. Проте 10 липня її стан різко погіршився. Допомогти Гілл лікарі не змогли.

«Мені зателефонували, і це був найстрашніший дзвінок, який тільки можна отримати», — розповіла двоюрідна сестра австралійки.

Нагадаємо, в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку затримали австралійця, який збирався вилетіти до Перта. Поліція розслідує його можливу причетність до смерті 17-річної дівчини, тіло якої виявили у валізі.

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