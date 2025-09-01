У Німеччині сім’ю не випустили у відпустку через дитину: у чому причина

Дитина / © iStock

Реклама

У Німеччині туристів, які планували виїхати у відпустку з дитиною під час навчального року, зупинили просто в аеропорту.

Про це повідомила представниця туристичного бізнесу Александра Панамарчук у соцмережі Threads.

За її словами, сім’я хотіла заощадити кошти та поїхати на море дешевше, пропустивши тиждень школи.

Реклама

Однак у країні діє суворе правило: діти зобов’язані відвідувати школу. Відсутність можлива лише з довідкою від лікаря або офіційним дозволом від навчального закладу. Школа може надати такий дозвіл лише у винятковому випадку — наприклад, через лікування, сімейні обставини або необхідність оформлення документів.

Відпочинок на морі не вважається поважною причиною. За таке порушення батькам загрожує ще й штраф.

У соцмережах користувачі активно коментують випадок із сім’єю, яку в Німеччині не випустили на відпочинок. Вони нагадують, що про суворі німецькі правила відвідування шкіл говорили ще 2022 року, коли до країни прибула велика кількість українських біженців.

«Про це ж попереджали кілька років тому, всюди писали. Чому не дізналися заздалегідь? Самі винні», — пише одна з коментаторок.

Реклама

Інші наводять приклади з інших країн: у Великій Британії за пропуск одного дня навчання без поважної причини батьки повинні сплатити штраф у 60 фунтів.

«Правильно роблять! Життя саме навчить навіть тих, хто не хоче вчитися», — додала ще одна користувачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві затримали чоловіка, який в аеропорту пожартував про «бомбу в багажі». Багаж, у якому нібито перебувала бомба, належав його неповнолітній доньці, яка летіла із супроводом до Люксембургу.