ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
545
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині сім’ю не випустили у відпустку через дитину: у чому причина

Подружжя планувало зекономити на подорожі, але суворі закони зобов’язують дітей відвідувати навчання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дитина

Дитина / © iStock

У Німеччині туристів, які планували виїхати у відпустку з дитиною під час навчального року, зупинили просто в аеропорту.

Про це повідомила представниця туристичного бізнесу Александра Панамарчук у соцмережі Threads.

За її словами, сім’я хотіла заощадити кошти та поїхати на море дешевше, пропустивши тиждень школи.

Однак у країні діє суворе правило: діти зобов’язані відвідувати школу. Відсутність можлива лише з довідкою від лікаря або офіційним дозволом від навчального закладу. Школа може надати такий дозвіл лише у винятковому випадку — наприклад, через лікування, сімейні обставини або необхідність оформлення документів.

Відпочинок на морі не вважається поважною причиною. За таке порушення батькам загрожує ще й штраф.

У соцмережах користувачі активно коментують випадок із сім’єю, яку в Німеччині не випустили на відпочинок. Вони нагадують, що про суворі німецькі правила відвідування шкіл говорили ще 2022 року, коли до країни прибула велика кількість українських біженців.

«Про це ж попереджали кілька років тому, всюди писали. Чому не дізналися заздалегідь? Самі винні», — пише одна з коментаторок.

Інші наводять приклади з інших країн: у Великій Британії за пропуск одного дня навчання без поважної причини батьки повинні сплатити штраф у 60 фунтів.

«Правильно роблять! Життя саме навчить навіть тих, хто не хоче вчитися», — додала ще одна користувачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Варшаві затримали чоловіка, який в аеропорту пожартував про «бомбу в багажі». Багаж, у якому нібито перебувала бомба, належав його неповнолітній доньці, яка летіла із супроводом до Люксембургу.

Дата публікації
Кількість переглядів
545
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie