Відпочинок у Таїланді для українців зміниться: який неприємний сюрприз приготував уряд країни

Таїланд

Таїланд вирішив переглянути одну зі своїх найбільш сприятливих для туристів і скасувати 60-денний безвізовий режим для громадян 93 країн і територій, серед яких є й Україна. Влада пояснює нововведення боротьбою з нелегальною роботою іноземців та діяльністю міжнародних злочинних мереж.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Відповідне рішення у вівторок схвалив кабінет міністрів країни. Програму 60-денного безвізового в’їзду запровадили після пандемії COVID-19 як один із кроків для відновлення туристичної галузі, яка є ключовою для економіки Таїланду.

Україна теж входила до переліку країн, громадяни яких могли користуватися 60-денним безвізовим режимом. Відтак нові правила торкнуться і українських туристів, які планують подорожі до Таїланду.

Після змін іноземні туристи, зокрема громадяни Австралії, Сінгапуру, США та інших країн зі списку, зможуть перебувати в країні без візи лише 30 днів замість 60. Для частини держав також повернуть оформлення візи після прибуття.

Уряд Таїланду заявляє, що безвізовими програмами почали зловживати іноземці, які нелегально працювали у сферах, зарезервованих для громадян країни. Також влада пов’язує частину порушень із міжнародними злочинними мережами.

Посилення правил відбувається на тлі проблем у туристичній галузі. Кількість іноземних відвідувачів досі не повернулася до допандемічного рівня, а ситуацію додатково ускладнює конфлікт на Близькому Сході, через який зростають витрати на пальне та скорочується попит на далекі подорожі.

Агентство економічного планування Таїланду вже знизило прогноз щодо кількості іноземних туристів — від 35 мільйонів до 32 мільйонів осіб. У відомстві зазначили, що це означає друге поспіль щорічне скорочення туристичного потоку.

Таїланд вважається однією з найбільш залежних від туризму економік Азії. Після пандемії країна активно спрощувала правила в’їзду для іноземців, щоб стимулювати відновлення галузі.

