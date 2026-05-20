Відпочинок у Таїланді для українців зміниться: який неприємний сюрприз приготував уряд країни
Українцям, які планують відпустку в Таїланді, доведеться врахувати нові правила в’їзду. Влада країни вирішила скоротити безвізовий режим для туристів із понад 90 країн, серед яких і Україна.
Таїланд вирішив переглянути одну зі своїх найбільш сприятливих для туристів і скасувати 60-денний безвізовий режим для громадян 93 країн і територій, серед яких є й Україна. Влада пояснює нововведення боротьбою з нелегальною роботою іноземців та діяльністю міжнародних злочинних мереж.
Про це повідомило видання Bloomberg.
Відповідне рішення у вівторок схвалив кабінет міністрів країни. Програму 60-денного безвізового в’їзду запровадили після пандемії COVID-19 як один із кроків для відновлення туристичної галузі, яка є ключовою для економіки Таїланду.
Україна теж входила до переліку країн, громадяни яких могли користуватися 60-денним безвізовим режимом. Відтак нові правила торкнуться і українських туристів, які планують подорожі до Таїланду.
Після змін іноземні туристи, зокрема громадяни Австралії, Сінгапуру, США та інших країн зі списку, зможуть перебувати в країні без візи лише 30 днів замість 60. Для частини держав також повернуть оформлення візи після прибуття.
Уряд Таїланду заявляє, що безвізовими програмами почали зловживати іноземці, які нелегально працювали у сферах, зарезервованих для громадян країни. Також влада пов’язує частину порушень із міжнародними злочинними мережами.
Посилення правил відбувається на тлі проблем у туристичній галузі. Кількість іноземних відвідувачів досі не повернулася до допандемічного рівня, а ситуацію додатково ускладнює конфлікт на Близькому Сході, через який зростають витрати на пальне та скорочується попит на далекі подорожі.
Агентство економічного планування Таїланду вже знизило прогноз щодо кількості іноземних туристів — від 35 мільйонів до 32 мільйонів осіб. У відомстві зазначили, що це означає друге поспіль щорічне скорочення туристичного потоку.
Таїланд вважається однією з найбільш залежних від туризму економік Азії. Після пандемії країна активно спрощувала правила в’їзду для іноземців, щоб стимулювати відновлення галузі.
